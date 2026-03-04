Júnior Santos chega ao Rio para assinar com o Botafogo

Júnior Santos chegou ao Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (4) e voltará a ser jogador do Botafogo. O atacante desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão por volta das 19h30 (de Brasília). Ele chega do Atlético-MG por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra ao término do contrato.

O atleta será submetido a exames médicos e, caso aprovado, assinará o vínculo com o Glorioso. O acordo entre os clubes prevê que o Botafogo assumirá parte do salário do atleta caso ele atinja metas de desempenho previstas em contrato.

Júnior Santos não agradou no Galo

A passagem de Júnior Santos pelo Atlético-MG ficou aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.

Foram três lesões diferentes que o afastaram por longos períodos, comprometendo sua sequência e desempenho. Com a camisa do Galo, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas e marcou dois gols.

O rendimento abaixo do esperado gerou insatisfação por parte da torcida, que passou a defender sua saída. Antes do acerto com o Botafogo, o jogador chegou a negociar com Bahia e Corinthians, mas as conversas não avançaram para um desfecho positivo.

Junior Santos retorna ao Botafogo

No Botafogo, a história é diferente. Júnior Santos viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. O atacante vê no retorno ao clube a oportunidade ideal para retomar o bom futebol.

Ao todo, são 115 partidas pelo Glorioso, com 28 gols marcados e nove assistências. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores, sendo artilheiro da competição, o Campeonato Brasileiro e a Taça Rio.

- Quando saí, deixei um recado especial dizendo que sempre estaria torcendo (pelo Botafogo) e que voltaria em breve. Esse 'breve' foi breve mesmo (risos). Vamos escrever uma nova história. Estou muito ansioso, muito feliz de estar de volta. Vim para assinar os últimos detalhes. Estou muito feliz, já recebendo o carinho da torcida, que sempre me apoiou, passando boas energias. Estou muito ansioso, espero estar em campo logo novamente e fazer sucesso com essa camisa - disse Júnior Santos, acrescentando:

- O recado (para a torcida) é que estou muito feliz. Não é novidade para ninguém que eu sempre amei o Botafogo, sempre amei estar aqui. Eu volto muito motivado, sendo abraçado pela torcida, com carinho e confiança. Estou muito bem e espero estar em campo novamente para reencontrar a torcida. Tenho certeza que o Junior Santos que chega hoje é o mesmo Junior Santos que chegou aqui em 2022 e 2023, dedicado, confiante, com a cabeça sempre erguida e sabendo que posso dar sempre o melhor por essa camisa.

