Fluminense reencontra Vasco com duas soluções após eliminação na Copa do Brasil

O Fluminense reencontra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca 2026 após ser eliminado pelo Cruz-Maltino na semi da Copa do Brasil em 2025. Pouco mais de dois meses depois, os rivais estão frente a frente novamente. Mas, desta vez, o time de Zubeldía encontrou soluções para dois dos principais problemas do Tricolor na eliminação.

1ª solução: Bernal ao lado de Martinelli

Antes da derrota por 2 a 1 para o Vasco na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, Zubeldía vinha de uma sequência de três vitórias seguidas. Eram sete jogos de invencibilidade, com cinco triunfos no período. O time tinha uma base bem estabelecida, com um pilar formado no meio-campo: Martinelli, Hércules e Lucho Acosta. Mas essa trinca de confiança foi desfeita pela lesão de Hércules na partida contra o São Paulo.

O camisa 35 foi substituído por dores musculares ainda no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. Nos jogos seguintes, ficou no banco e entrou no fim de alguns deles, mesmo ainda demonstrando incômodo. O Fluminense passou a utilizar Nonato, que tem características diferentes. Ambos são os chamados "camisa 8", mas Nonato se aproxima mais de um "10" do que de um "5". O Tricolor estava bem estabelecido com Hércules e Martinelli, dois "8" que também faziam o papel de "5". Hércules ficou no banco no jogo de ida, que terminou com derrota tricolor.

No jogo da volta, o camisa 35 sequer foi relacionado. O Fluminense informou que o volante tinha uma lesão no adutor da coxa esquerda, problema que tratou até o início deste ano. O Clube das Laranjeiras até venceu a partida, mas, nos dois jogos, sentiu falta em alguns momentos da dinâmica formada pelo entrosamento daquele meio-campo. A capacidade de marcação de Hércules fez falta principalmente para conter Rayan e Andrés Gómez, os dois vascaínos mais inspirados da disputa.

Com Hércules ainda em recuperação, Bernal surgiu em 2026 como solução. O uruguaio é um "5" clássico e tinha dificuldade de cumprir a função exigida no modelo de Zubeldía. Nesta temporada, porém, o jogador está em curva de evolução e consegue ocupar bem todo o campo ao lado de Martinelli.

A dificuldade se tornou ponto forte. Bernal consegue ser um "todo-campista" sem perder a qualidade de primeiro volante organizador e com muita força defensiva. O Fluminense não perde há 14 jogos com Facundo em campo. Em nove deles, o Tricolor não foi vazado pelo ataque adversário. São quatro meses e meio de invencibilidade, com 11 vitórias no período.

Bernal em ação pelo Fluminense contra o Botafogo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

2ª solução: John Kennedy como centroavante goleador

A maior dificuldade de Zubeldía em 2025 foi a ausência de um centroavante goleador — não é por acaso a corrida do clube por um novo nome na janela atual. Neste ano, no entanto, John Kennedy se apresentou como solução. O Urso assumiu a titularidade e combinou boas atuações com gols e entendimento do esquema do técnico argentino.

Contra o Vasco na Copa do Brasil, nem Everaldo nem John Kennedy se colocavam como referências no ataque para criar e ajudar a definir as jogadas. Acosta, Canobbio e Serna sentiam falta da parceria que JK consegue oferecer no momento atual. O Tricolor agora tem, no comando ofensivo, um centroavante identificado com o clube e com a confiança em alta.

Com máscara de urso, John Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã 2 . Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã

