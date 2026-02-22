Análise: Cruzeiro mostra alternativas contra o Pouso Alegre e pode dar próximo passo com Tite

O Cruzeiro chegou a quatro jogos invicto com a vitória por 2 a 1 contra o Pouso Alegre no último sábado (21), mas ainda assim, Tite não conquistou a torcida celeste. Nesta semana, a Raposa terá uma ótima chance de virar a chave na temporada.

No Manduzão, o Cruzeiro mostrou alternativas, atuou em três apostas: jogadas pelas laterais, pelo meio e finalizações à longa distância. Todas geraram chances claras e mostraram que o repertório ofensivo da equipe está se estabelecendo. No entanto, o time segue sofrendo com apagões.

Massacre no primeiro tempo

Mesmo longe do Mineirão, o Cruzeiro jogou em Pouso Alegre como se fosse mandante desde o primeiro minuto. O Cabuloso teve 67% de posse de bola no primeiro tempo, com 12 finalizações, sendo três delas na direção do gol.

Com uma formação oficialmente com cinco meio-campistas, mas com jogadores que fazem diversas funções, a Raposa comandou o meio de campo, fazendo com que a construção a quatro jogadores pouco aparecesse.

Na etapa inicial, a equipe comandada por Tite apostou nas jogadas pelos lados. Na esquerda, Kaiki teve boas associações com Gerson. Na maioria das jogadas, o lateral terminava na linha de fundo cruzando para os companheiros infiltrarem na área e finalizarem. Nas jogadas aéreas, Christian e Fabrício Bruno quase abriram o placar.

Pouso Alegre x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quando conseguiu trabalhar pelo meio, o Cruzeiro teve boa chance com Neyser Villareal, que teve boa movimentação na área, mas péssima finalização. No segundo tempo, ele teve outra oportunidade, mas também errou.

Enquanto no lado celeste até mesmo Villalba era ofensivo, dando qualidade no passe e liberdade aos jogadores ofensivos, o Pouso Alegre se viu de mãos atadas, sem sequer conseguir escapar em jogadas de contra-ataque.

Segundo tempo certeiro, mas com defeito

Depois de apostar nas jogadas pelos flancos, o Cruzeiro voltou com outra estratégia para furar a defesa rubro-negra postada na frente da área: as finalizações de fora da área.

– No intervalo, o Tite ressaltou para a gente arriscar de fora da área porque o time deles estava bem fechado. Falou para mim, para o Romero, o Matheus Pereira. Na primeira oportunidade que tive, não hesitei, contei com o desvio e saiu um belo gol – revelou o volante.

E foi assim que saiu o gol celeste. O Príncipe arriscou de muito longe e contou com um desvio que matou o goleiro Thiago Braga. Dez minutos depois, o Cruzeiro conseguiu marcar com sua principal estratégia. Lucas Romero achou William na direita, que fez boa jogada para se desvencilhar do marcador e cruzou na área. A bola desviou na defesa e chegou para Bruno Rodrigues marcar o gol de cabeça em sua reestreia.

Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A 15 minutos do fim, o Cruzeiro poderia ter se fechado e garantir o resultado. Além da vantagem, o time tem um jogo importante contra o Corinthians na quarta-feira. Mas a equipe seguiu na pressão. Kaique Kenji até tentou, mas não ampliou. Porém, a defesa deu espaço para um contra-ataque certeiro.

Gabriel Tota apostou corrida com Villalba e, como era de se esperar, venceu, já que não é a especialidade do argentino. Mas no fim da 'prova', o zagueiro não mostrou sua experiência de 31 anos e empurrou o atacante dentro da área. A penalidade foi convertida por Romarinho. Depois disso, o Cruzeiro não conseguiu absorver o golpe (defeito admitido por Tite), mas deu sorte que o adversário estava sem fôlego. Esta mudança de sorte pode ser sinal de uma virada de chave.

No meio da semana, a Raposa terá um jogo importante contra o Corinthians, no Mineirão. Se vencer, a equipe e o técnico poderão conquistar a confiança da equipe. Em caso de revés, o clima seguirá controverso, mesmo com a boa campanha no Campeonato Mineiro.

