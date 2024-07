Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 12:04 • Assu (RN)

John Wilquer, goleiro do Atlético-CE, marcou um gol de bicicleta na Série D. Em partida contra o Potiguar-RN, pela última rodada da primeira fase da competição, sua equipe precisava empatar o jogo para buscar a classificação, e o arqueiro acertou um lindo movimento nos acréscimos da partida para garantir a vaga. Confira o vídeo do gol acima.

O Potiguar, já sem chances de classificação, vencia a partida por 1 a 0, com gol de Giovani. Com o resultado, os cearenses estavam fora do G4 do grupo C, formado por oito clubes. A bicicleta de John, porém, fez a Águia avançar, empatando em pontos com o Sousa-PB, mas passando por ter mais gols pró.

- Quero agradecer a Deus por esse momento único. Eu já tinha imaginado uma forma de fazer gol quando estávamos vindo para o jogo - afirmou o goleiro.

John Wilquer, goleiro que marcou um gol de bicicleta pelo Atlético-CE (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, internautas que viram o tento foram à loucura, e já deixaram sua indicação ao prêmio Puskás, anualmente entregue ao gol mais bonito da temporada do futebol mundial. Veja algumas reações:

Na fase de mata-mata, o Atlético enfrentará o Itabaiana-SE. Os jogos já acontecerão nos dois próximos finais de semana; a ida acontecerá em Fortaleza, enquanto a volta será realizada no Sergipe.