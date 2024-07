Hulk é fundamental na vitória do Atlético-MG e alcança marcas incríveis

Hulk tem marcas impressionantes com a camisa do Atlético-MG - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 07:41 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG bateu o Vasco, por 2 a 0, na tarde desse domingo (21), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória, no entanto, só foi possível pela capacidade do atacante Hulk. Os dois gols sobre o clube carioca, porém, decretaram novos números incríveis do camisa 7.

Com o triunfo, Hulk chegou à marca de 50 gols anotados na Série A do Campeonato Brasileiro. Na verdade, com os dois tentos, ele já tem 51. Afinal, foram 19 gols em 2021 - ano que o Galo conquistou o título do Brasileirão - além de 12 em 2022, 15 em 2023 e cinco na atual edição.

Além disso, o atacante atleticano completou contra o Vasco 20 dobletes (dois gols em uma partida) com a camisa do Atlético-MG. Isso em 203 jogos disputados. Em toda história com a camisa alvinegra, ele já marcou 108 gols.

Outras marcas

Hulk é um dos grandes ídolos da história do Atlético-MG. Com o Galo ele conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil - ambos em 2021 - além de campeonatos mineiros e uma Supercopa do Brasil em 2022.

No entanto, suas marcas não param. Ele é o maior artilheiro do clube em competições internacionais com 16 gols, maior artilheiro do Galo na era dos pontos corridos com 51 tentos e segundo maior artilheiro do século.

-Estava me cobrando bastante. Hoje, tive mais liberdade, participei mais do jogo. Isso nos dá moral para os próximos jogos - destacou o camisa 7 após a partida.