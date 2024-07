Samuel Xavier e Thiago Silva comemoram vitória do Fluminense diante do Cuiabá (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 04:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O principal destaque da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão, foi, sem dúvidas, o setor defensivo da equipe. Além da reestreia de Thiago Silva, o Tricolor não sofreu gols pela promeira vez em toda a competição.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

A defesa do Flu vem sendo motivo de preocupação desde o início do ano. Antes do duelo com o Dourado no domingo (21), o time das Laranjeiras somava 43 gols sofridos em 39 partidas na temporada. No entanto, o desempenho somado ao bom resultado na partida na Arena Pantanal parecem ser um passo na direção certa.

No primeiro tempo, o Cuiabá chegou a ter boa chance de gol com Isidro Pitta, que parou em defesa de Fábio. No mais, o Fluminense melhorou na segunda etapa e não sofreu grandes perigos durante a partida, mesmo com as 16 finalizações totais do adversário. Destas, nove foram tentarivas de fora da área.

O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (24), pela 19º rodada do Brasileirão, no encerramento do primeiro turno. Agora na 19º colocação, o Fluminense receberá o vice-líder Palmeiras, às 21h30, no Estádio do Maracanã.

➡️ Como foi a atuação de Thiago Silva na reestreia pelo Fluminense?

Thiago Silva comemora vitória do Fluminense diante do Cuiabá pelo Brasileirão (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)