Santos tem negociações com Gabigol, mas valores são impasse

Com seu futuro incerto no Cruzeiro, principalmente com a chegada do técnico Tite, o atacante pode mudar de ares em 2026. Um possível destino é o Santos, que já abriu negociações por Gabigol, mas vive um impasse financeiro.

O Lance! apurou que o interesse do Peixe é real, mas em respeito à Raposa, o clube não chegou a abrir as tratativas antes do fim da Copa do Brasil. Com a eliminação, o Alvinegro iniciou as conversas.

Entretanto, o alto custo de uma contratação pode atrapalhar as negociações. O Santos não pretende fazer nenhuma loucura financeira no mercado nesta janela de transferências. Atualmente, o salário de Gabigol é um dos maiores do futebol brasileiro.

Gabigol em Santos x Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio/Cruzeiro)

Após a vitória por 3 a 0 contra o Cruzeiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o executivo de futebol alvinegro, Alexandre Mattos, adotou um tom de calma no mercado.

– Vamos com muita calma. Vai pontuar alguma coisa, sim, mas nada drástico. Não precisa ficar falando aqui coisas que estão careca de saber. O Santos não tem dinheiro a rodo, tem que ter muito pé no chão, errando, acertando, aproveitar oportunidades de mercado. Às vezes, arriscamos um pouquinho, porque é o que o Santos pode no momento", disse. Em outro trecho, completou: "Não tem nem como fazer nada drástico. O Santos tem uma base nesse elenco que a gente acredita que terá um resultado maior do que teve esse ano. Em vários jogos jogou bem e poderia ter tido resultados melhores – comentou.

A informação do interesse do Santos em Gabigol foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Lance!.

Chegada de Tite ao Cruzeiro pode facilitar saída de Gabigol

Em mais de uma oportunidade, Gabigol demonstrou insatisfação com o técnico Tite, que deve ser anunciado nas próximas horas pelo Cruzeiro. Em sua apresentação na Raposa, o jogador chegou inclusive a brincar que não viria para o clube se contratassem "um certo técnico".

– Ele falou que se fosse para vir um técnico aí, ele não viria – brincou Pedrinho no dia 4 de janeiro.

– Eu não falei, mas falo agora: é verdade – respondeu Gabigol.

Antes, na final da Copa do Brasil de 2024, o atacante desabafou sobre o comandante, dizendo que não foi respeitado enquanto atleta.

– Foi um ano conturbado para mim individualmente. A questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos eu nunca tentei externar isso. Foi um período horrível para mim – desabafou.