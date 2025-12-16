Após debate sobre gramado sintético CBF define regras para o Brasileirão 2026

O uso de gramado sintético foi um dos tópicos do regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Campeonato Brasileiro. No artigo 24, está previsto que os clubes estão autorizados a mandar seus jogos em estádios com gramado sintético, desde que o piso atenda aos requisitos previstos no Regulamento Geral de Competições (RGC).

O regulamento também garante ao clube visitante o direito de reconhecer o gramado na véspera da partida, o que se limita a uma visita técnica ao estádio para conhecer a estrutura e inspecionar o campo, com possibilidade apenas de caminhar pelo gramado, sem o uso de chuteiras com travas e sem a realização de qualquer tipo de treino.

Nos jogos disputados em campos sintéticos, o visitante poderá ainda realizar um treinamento no próprio estádio no dia anterior à partida, desde que solicite com pelo menos dez dias de antecedência ao clube mandante.

A data e o horário dessa atividade devem ser definidos em comum acordo entre as partes e comunicados à Diretoria de Competições (DCO). Caso o treino não possa ocorrer no estádio do jogo, o clube mandante deverá disponibilizar um campo de grama sintética similar em um centro de treinamento.

O uso de gramado sintético, mais uma vez, foi motivo de polêmica. Jogadores da Série A, como Neymar e Lucas Moura, se manifestaram durante o ano contra o uso do gramado, alegando que seria um causador de lesões e não seria adequado para o futebol brasileiro.

Recentemente, o assunto voltou ao centro das atenções depois que o Flamengo encaminhou à CBF uma proposta defendendo a uniformização dos campos até 2027. A iniciativa provocou uma troca de declarações entre Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, além da divulgação de notas oficiais dos times envolvidos.

Allianz Parque, estádio do Palmeiras, tem gramado sintético (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

CBF explica regulamento com novas regras para o Brasileirão 2026

O novo regulamento do Brasileirão também contou com outras novidades. Entre uma das principais diferenças, está a definição se que o G-4 vai continuar dando vaga direta à Libertadores, enquanto segunda vaga na Copa do Brasil será pra pré-Libertadores. Isso não estava previsto.

Ainda na linha das classificações para competições continentais, que se o campeão da Copa do Brasil já estiver classificado para a fase de grupos por outra via, o vice assumirá automaticamente a vaga direta. Caso ambos os finalistas da Copa do Brasil já estejam garantidos na Libertadores, as vagas excedentes serão redistribuídas conforme a classificação do Campeonato Brasileiro.