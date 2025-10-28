O atacante Wanderson, do Cruzeiro, não entrará mais em campo nesta temporada. O clube celeste confirmou, por meio de nota oficial, que o atleta foi diagnosticado com uma importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda, após uma entrada do zagueiro Gustavo Gómez no duelo contra o Palmeiras, no domingo (26).

continua após a publicidade

Segundo o Cruzeiro, a indicação para o caso é de tratamento conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance da Raposa.

— No momento em que o atleta Wanderson sofreu o trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses — explicou o médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Wanderson, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gustavo Gómez não foi expulso e gerou polêmica

A polêmica ocorreu aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o defensor alviverde acertou uma entrada dura, com a sola da chuteira, na perna do atacante celeste. O lance fez Wanderson deixar a partida. Em um primeiro momento, o árbitro Rafael Klein marcou apenas a falta. No entanto, após revisar o VAR, optou por aplicar cartão amarelo a Gustavo Gómez.

Na leitura labial feita por um criador de conteúdo, é possível ver os jogadores do Cruzeiro indignados com a decisão do árbitro, enquanto Gustavo Gómez reclama por ter recebido o cartão amarelo. O capitão Lucas Silva pede a expulsão do zagueiro adversário, e Rafael Klein responde que o defensor tocou na bola.

continua após a publicidade

No decorrer da partida, as reclamações de ambas as equipes continuaram. Já na segunda etapa, o Palmeiras contestou a anulação do gol marcado por Ramón Sosa, enquanto os jogadores do Cruzeiro cobraram o árbitro após o goleiro Cássio ser atingido por uma garrafa arremessada pelos torcedores alviverdes.

Durante a transmissão, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira analisou o lance e discordou da decisão de Rafael Klein. Na visão do comentarista, o zagueiro Gustavo Gómez deveria ter sido expulso após a entrada em Wanderson.