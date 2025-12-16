Após polêmica com canetas emagrecedoras irregulares, São Paulo rescindirá com médico

O São Paulo ganhou um novo capítulo na história envolvendo o uso de canetas emagrecedoras em jogadores do elenco. De acordo com o apurado pelo "UOL" e confirmado pelo Lance!, o nutrólogo Eduardo Rauen irá rescindir seu contrato com o clube.

A reportagem apurou que dois atletas do elenco fizeram uso do medicamento. Porém, foi descoberto que as canetas em questão foram comercializadas por um vendedor sem autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Após vir à tona, o Tricolor resolveu tomar essa decisão.

(Foto: Divulgação)

São Paulo se posicionou após polêmica sobre uso de 'caneta emagrecedora'; entenda

Ao todo, 70 casos de problemas físicos entre atletas do elenco acometeram o ano do clube. Entre um dos assuntos mais comentados na última semana, esteve a prescrição da caneta para membros do time, o que teria causado uma certa divergência entre membros do departamento médico do clube.

O Lance! confirmou que o medicamento foi prescrito apenas para dois atletas, após avaliações clínicas individuais. O Tricolor enviou ao L! um posicionamento oficial sobre o caso.

O medicamento teria sido receitado por Eduardo Rauen, nutrólogo renomado da área esportiva e que estava acompanhando alguns casos no SuperCT. O doutor também atende em clínica particular, localizada no Cidade Jardim, em São Paulo.

Veja o posicionamento do São Paulo sobre o uso de Mounjaro

A respeito da falsa polêmica sobre uso do medicamento Mounjaro, o São Paulo esclarece que: -Foram realizados tratamentos médicos individualizados, indicados de forma pontual após avaliações clínicas criteriosas em apenas dois atletas do time profissional, e não de maneira generalizada, contínua e indiscriminada.



Sendo, no mínimo, desonesto apontar a medicação como motivo do alto número de lesões na temporada.



-O Mounjaro é um medicamento regularizado e autorizado pela Anvisa, fabricado pelo laboratório Eli Lilly, um dos maiores e mais respeitados do mundo.



Não há qualquer irregularidade no uso do produto, desde que seja de procedência de fabricação original e, como no caso, com indicação, acompanhamento e prescrição médica.



- O Clube preza pela saúde de seus atletas em todas as categorias e, por isso, busca sempre a excelência profissional em todos os departamentos de saúde.



- Qualquer conduta na área de saúde praticada por profissionais no clube, sejam prestadores, consultores ou colaboradores, é feita dentro de todas as normas e regulamentações exigidas pela ética profissional e pela legislação vigente.