CEO do Botafogo, Thairo Arruda toma posse na Fifa em novo comitê
Thairo se junta a Leila Pereira, presidente do Palmeiras
O CEO da SAF do Botafogo, Thairo Arruda, tomou posse nesta terça-feira (16) como representante do Brasil no Comitê a Fifa, em cerimônia realizada em Doha, no Catar. Ele se junta a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também foi nomeada, mas que participou de forma virtual.
Além da dupla representante de clubes, Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, e Samir Xaud, presidente da entidade, também foram convocados para o Comitê da Fifa.
Thairo Arruda encontrou Gianni Infantino, presidente da Fifa, e posou para fotos com outras autoridades do futebol. O CEO do Botafogo está no comitê de stakeholders (grupo de partes interessadas) do futebol masculino, enquanto Leila Pereira ficará no comitê de competições do futebol masculino.
O convite para o comitê é feito por membros de federações integradas à Fifa. Thairo, com a participação, poderá marcar presença em congressos da entidade sobre os temas da pasta. Cafu e Ednaldo Rodrigues eram os representantes do Brasil no último grupo formado.
"Braço direito" de John Textor, Thairo Arruda foi um dos consultores da Matix Capital que apresentou o projeto da SAF do Botafogo para que o empresário comprasse. Ele, depois, tornou-se CEO pela confiança no trabalho de reestruturação do clube.
