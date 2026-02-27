AO VIVO: Acompanhe a apresentação de Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético-MG

Nesta sexta-feira (27), Eduardo Domínguez será apresentado oficialmente como técnico do Atlético. O treinador concederá entrevista coletiva a partir das 15h30. Acompanhe ao vivo todos os detalhes:

"El Barba" no Atlético

O treinador de 47 anos foi anunciado oficialmente na última terça feira (24). El Barba assinou contrato de duas temporadas, válido até o fim de 2027.

Eduardo Domínguez, já está regularizado e fará sua estreia contra o América. Os times se enfrentam no próximo domingo (1º), às 18h, na Arena Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.

Domínguez se apresentou ao elenco atleticano na última quarta-feira, em Porto Alegre, onde acompanhou a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na quinta-feira (26), o treinador argentino comandou seu primeiro treinamento na Cidade do Galo. No início da noite, seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, garantindo sua regularização para comandar oficialmente o time à beira do campo.

Antes da partida decisiva, "El Barba" ainda terá mais dois treinamentos, na sexta-feira e no sábado, para definir a equipe que buscará a vaga em mais uma final do Mineiro.