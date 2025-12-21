menu hamburguer
Corinthians

The last dance: veja quem são os jogadores que podem fazer a última partida pelo Corinthians

Alguns jogadores podem se despedir do Alvinegro nesta final, contra o Vasco, no Maracanã; confira

Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 21/12/2025
10:38
Romero treino Corinthians
imagem cameraRomero durante treinamento do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
O Corinthians fará neste domingo (21) seu último jogo desta temporada. E não é qualquer partida, é uma final de Copa do Brasil, contra o Vasco, às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com foco em voltar para a capital paulista com a taça, alguns jogadores do elenco, no entanto, entrarão em campo com um futuro incerto no clube para a próxima temporada.

➡️ Corinthians reencontra Maracanã em busca de novo desfecho na Copa do Brasil

O plano orçamentário do Corinrhians para 2026, aprovado pelo Conselho Deliberativo, prevê um enxugamento de R$ 6 milhões por mês na folha salarial do ano que vem. Com isso, a diretoria alvinegra pretende fazer cortes no elenco para conseguir cumprir o que foi estabelecido.

Além disso, o plano prevê que o Corinthians tenha uma receita de R$ 151 milhões com vendas de atletas. Ou seja, alguns jogadores precisarão ser negociados para que a meta seja batida, e nomes como os de Breno Bidon, Yuri Alberto, Hugo e Gui Negão são observados pelo mercado europeu nesta janela de transferências.

Jogadores do Corinthians em fim de contrato

  1. Talles Magno - Empréstimo acaba no final deste ano ano, mas voltará ao New York City. Jogador foi bem no Paulistão, mas perdeu espaço com Dorival Jr;
  2. Romero - Fim de contrato. Atacante de 33 anos também perdeu espaço com Dorival Jr e não há conversas para renovação contratual;
  3. Maycon - Também em fim de empréstimo com Shakhtar, mas Corinthians já demonstrou desejo em renovar o empréstimo. Clube ucraniano entrou com uma ação na Fifa por atraso no pagamento do Alvinegro por uma quantia estabelecida em empréstimo, portanto, o clima é de pessimismo;
  4. Angileri - Fim de contrato. Corinthians conversa por uma renovação, mas ainda não há desfecho.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A decisão da Copa do Brasil

No jogo de ida, as equipes empataram por 0 a 0, na Neo Química Arena. No Maracanã, será como uma partida única: quem vencer leva a taça, em caso de um novo placar igual, a decisão será nas penalidades. Dorival Júnior terá força máxima para a final.

O Corinthians deve ter uma mudança no meio de campo. Garro deve ser sacado para a entrada de um volante, no caso, Maycon. A estratégia se assemelha a feita nas semifinais contra o Cruzeiro, vencidas pelo Timão nos pênaltis.

A provável escalação para a final da Copa do Brasil é composta po: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Maycon (Garro); Memphis e Yuri Alberto.

A equipe paulista busca o tetracampeonato. Anteriormente, o Corinthians conquistou o campeonato em 1995, 2002 e 2009.

Dorival ganhou elogios de Maycon (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

