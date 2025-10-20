menu hamburguer
Futebol Nacional

Probabilidades de título do Brasileirão após a 29ª rodada

Partida entre Flamengo e Palmeiras acirra a disputa pelo troféu

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/10/2025
11:07
Atualizado há 1 minutos
Flamengo e Palmeiras duelaram no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraFlamengo e Palmeiras duelaram no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou a briga pelo título ainda mais acirrada. Em um confronto direto, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2.

Com a vitória, o Flamengo igualou o número de pontos do Palmeiras, ambos somando 61 pontos e um jogo a menos cada. Ainda assim, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Palmeiras mantém ligeira vantagem nas probabilidades de conquistar o título.

O Palmeiras aparece com 48,6% de chance de ser campeão, seguido de perto pelo Flamengo, que tem 48,3%. Essa diferença quase simbólica indica que o título ainda está em aberto, e o desfecho da competição dependerá de detalhes nas próximas rodadas.

Já o Cruzeiro aparece com probabilidade significativamente menor, de 2,8%, o que mostra que, apesar de ainda ter chances matemáticas, é um time que precisaria de uma combinação de resultados muito favorável para sonhar com o título. Um pouco abaixo, com 0,24%, está o Mirassol, demonstrando que sua campanha foi sólida e acima do esperado.

Entre os demais, o Bahia, com 0,022%, o Fluminense, com 0,004%, e o Botafogo, com 0,002%, praticamente não possuem chances de conquistar a competição. 

Palmeiras48.6

Flamengo

48.3

Cruzeiro

2.8

Mirassol

0.24

Bahia

0.022

Fluminense

0.004

Botafogo

0.002

Sequência do Brasileirão

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Fortaleza no dia 25 de outubro. No dia seguinte, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam em duelo direto no Allianz Parque. Também no dia 25, o Mirassol visita o Sport, atualmente na última posição.

Ainda no mesmo final de semana, o Botafogo recebe o Santos, enquanto o Fluminense enfrenta o Internacional. Já o Bahia visita o São Paulo no Morumbi.

Palmeiras tem maior probabilidade de título (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

