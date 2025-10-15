Presidente do Flamengo diz que Libra é ‘palmeirense’; liga responde

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista voltou a criticar a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, nesta quarta-feira (15). Em entrevista ao portal "Uol", o dirigente afirmou que o clube vem sendo excluído das decisões do bloco e que a diretoria tentou negociar um acordo por meses antes de recorrer à Justiça.

O Rubro-Negro obteve na Justiça uma liminar que bloqueia cerca de R$ 77 milhões em receitas de televisão, referentes à divisão do pay-per-view, até que haja uma definição sobre os critérios de rateio.

— Nós tentamos isso durante oito meses. Eu acredito que eles só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que a gente entrou na Justiça. Por que algumas coisas estão muito claras lá, que são favoráveis ao Flamengo, está preto no branco, a unanimidade, a mudança do critério, a falta de definição de qual era o mix que você colocaria numa fórmula eventual de audiência, estava muito claro, bastava ler o contrato. Então me surpreende muito a posição sectária e excludente que eles tiveram em relação ao Flamengo. Eles em momento nenhum quiseram discutir absolutamente nada, não fizeram nenhuma pergunta sobre nenhum detalhe de fórmula — disse Bap.

O dirigente também negou que o Flamengo tenha se recusado a integrar o Comitê de Integração com a Liga Forte União. Segundo ele, o clube foi impedido de participar por decisão de outros integrantes da Libra.

— O Flamengo pediu para participar do comitê de integração com a Liga Forte e Palmeiras e São Paulo votaram contra… Não é verdadeiro que o Flamengo não queira participar, sobre essa história de que o Flamengo é egoísta, o Flamengo abriu mão de meio bilhão de reais em cinco anos, sem nenhuma garantia de absolutamente nada. E os nossos parceiros não querem que a gente participe do comitê de integração com a Liga Forte. Então, você veja, tem uma narrativa. Na verdade, você tem um ou dois clubes querendo mandar e eles acham que o Flamengo vai ter um comportamento dócil e ficar a reboque. Eu tenho um compromisso, como presidente do Flamengo, de fazer o Flamengo se representar à altura — afirmou.

Bap também questionou a imparcialidade da Libra e apontou influência do Palmeiras nas decisões do grupo. Ele acusou o advogado André Sica, que atua como representante jurídico da Liga, de ter vínculo com o clube paulista.

— O advogado do Palmeiras, ele trabalha para o Palmeiras, a família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo, o escritório que entrou com o agravo lá da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu jamais teria concordado com a construção de uma Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras. Virou advogado de outros clubes. Tá certo? Ele é advogado. Ele advoga para outros clubes que estão na Libra — declarou.

Resposta da Libra ao presidente do Flamengo

A Libra divulgou nesta noite nota em resposta às declarações do presidente do Flamengo. No texto, a liga rebate críticas do dirigente e defende seus profissionais, além de esclarecer informações sobre a composição da liga e o modelo de distribuição de receitas.

A Libra criticou o ataque a um de seus profissionais com base no time para o qual ele torce, afirmando que esse tipo de postura "é tão grave quanto os atos condenados nas arquibancadas". o grupo reforçou "total apoio, respeito e confiança" nos representantes que integram sua estrutura.

O comunicado também respondeu à declaração de Bap de que a "Libra é toda verde". A entidade chamou a fala de "irresponsável" e apresentou a diversidade de clubes que a compõem, listando equipes de várias cores e estados, como Atlético-MG, Bahia, Santos, São Paulo e Palmeiras.

Sobre o modelo de receitas, a Libra afirmou que o processo de construção do Estatuto ocorreu de forma "transparente, colaborativa e equânime" desde 2021, com participação de todos os clubes, incluindo o Flamengo. Segundo o comunicado, o atual impasse com o clube carioca teve início apenas com a nova gestão.

A entidade declarou ainda que o Flamengo não sofreu perda financeira com o novo contrato. De acordo com os cálculos apresentados, o clube arrecadou cerca de R$ 4,4 milhões por jogo em 2024, sem mínimo garantido, e R$ 7,6 milhões considerando o "Mínimo Garantido Premiere". Para 2025, a projeção é de R$ 10,6 milhões por partida, um aumento de 130% em relação ao cenário sem mínimo garantido.

A Libra encerrou a nota reafirmando que atua com "equilíbrio, transparência e respeito" entre os associados e que não privilegia nem prejudica nenhum clube, destacando que todos têm papel essencial no fortalecimento do futebol brasileiro.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, mantém críticas à Libra (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Nota da Libra na íntegra

"O Presidente do Flamengo, em entrevista ao jornalista Rodrigo Mattos, fez novas declarações que demandam esclarecimentos por parte da LiBRA, que representa seus profissionais, clubes associados e os mais diversos participantes do futebol brasileiro.

Ataque aos profissionais da LiBRA

A Liga do Futebol Brasileiro tem trabalhado intensa e corretamente há mais de cinco anos. Todos os seus profissionais têm como único objetivo servir ao coletivo de Clubes que fundaram a Associação e querem, juntos, melhorar o ambiente do Futebol Brasileiro, desenvolver a tão necessária Liga de todos e elevar a discussão para um nível técnico, profissional e ético. Atacar um profissional com trajetória e reputação reconhecidas, além de ampla, profunda e rara experiência no futebol, por meio do time que ele torce, é praticar ato tão grave quanto os que condenamos com veemência quando ocorrem nas arquibancadas dos estádios. Lamentavelmente, quem deveria dar o exemplo positivo faz o oposto. A LiBRA reitera seu total apoio, respeito e a mais absoluta confiança nos profissionais que a representam.

Afirmação de que “A LiBRA é toda verde”

Na mesma entrevista, o presidente do Flamengo afirma que a “LiBRA é toda verde”. Uma afirmação descontrolada e negligente, que demonstra um aspecto oportunista de quem quer jogar para o torcedor e não mede a irresponsabilidade e o desrespeito da sua fala. A LiBRA é preta e branca; azul, branca e vermelha; verde, vermelha, amarela e branca; grená e branca; vermelha e preta; azul, preta e branca; verde e branca; azul e branca; preta, branca e vermelha; azul-marinho e branca; e preta, amarela e branca. A LiBRA é Atleticana, Bahêa, Brusquense Quadricolor, Afeana, Flamenguista, Gremista, Bugrina, Palmeirense, Paysandu, Massa Bruta, Remista, Santista, São Paulina, Leonina e Voltaço. Com muito orgulho. A LiBRA é verde e amarela e torce para os clubes e pelos clubes do futebol brasileiro.

Números e modelo de distribuição de receitas

A LiBRA esclarece que, desde 2021, todos os clubes associados participam da construção do Estatuto de forma transparente, colaborativa e equânime, contribuindo com sugestões e revisões ponto a ponto — incluindo o Flamengo. As gestões anteriores do próprio clube estiveram presentes em todas as etapas do processo e aprovaram o conteúdo final do Estatuto em 2024. Cabe ressaltar que o atual cenário de divergência intensificou-se apenas com a nova gestão do clube. A LiBRA sempre priorizou o diálogo aberto e construtivo com todos os seus associados e jamais tratou o Flamengo ou qualquer outro clube de maneira distinta. Somente em 2025, entre fevereiro e agosto, foram realizadas várias reuniões com a participação dos clubes, todas voltadas à busca de consenso.

A entidade reforça que sempre manteve o canal aberto para ouvir e avaliar todas as reivindicações do Flamengo, buscando construir uma solução conjunta e respeitando o processo coletivo da Associação. Portanto, é inverídica a afirmação de que o Flamengo tenha perdido receita com o novo modelo. Pelo contrário:

Em 2024, o clube faturou cerca de R$ 4,4 milhões por jogo no cenário sem mínimo garantido (Cenário A) e R$ 7,6 milhões por partida considerando o "Mínimo Garantido Premiere" (Cenário B);

Em 2025, com o novo contrato e a vigência da Lei do Mandante (que prevê a comercialização apenas dos jogos como mandante), a projeção de receita é de R$ 10,6 milhões por jogo — o que representa mais de 130% de aumento em relação ao Cenário A e mais de 35% de ganho frente ao Cenário B.

O fato é que o clube carioca, incorretamente, inclui em suas contas o valor do mínimo garantido que esteve fora da negociação desde o início, por opção do comprador. A LiBRA reafirma que atua com equilíbrio, transparência e respeito entre todos os associados, sem privilegiar ou prejudicar qualquer clube. Cada membro da Liga tem papel essencial para o fortalecimento do futebol brasileiro — e a entidade não abre mão desse princípio."