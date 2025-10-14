menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Zico, ídolo do Flamengo, recebe homenagem na Alerj

Galinho defendeu a criação de um museu do futebol carioca

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
16:32
Zico em homenagem na Alerj (Foto: Divulgação)
imagem cameraZico em homenagem na Alerj (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Zico, maior ídolo da história do Flamengo, foi homenageado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) nesta terça-feira (14). Em visita à exposição que celebra os 75 anos do Maracanã, no Palácio Tiradentes, o Galinho recebeu uma medalha (alusiva ao aniversário do estádio) e uma placa.

continua após a publicidade

— Viajei para muitos países e vi grandes jogadores estrangeiros falarem do sonho de jogar no Maracanã. Nosso futebol é gigante e merece mais reconhecimento. A cultura precisa de um local que seja aberto para toda a população para contar essa parte tão importante da nossa história. Vamos parabenizar e eternizar aqueles que se esforçam para manter a memória do esporte viva — disse Zico.

Zico em homenagem na Alerj (Foto: Divulgação)
Zico em homenagem na Alerj (Foto: Divulgação)

— Eu tinha duas casas, a que morava e o CT do clube. Vivi lá os melhores momentos da minha carreira. Ser referência é muito difícil porque as pessoas te idolatram, mas precisamos saber conviver com isso mantendo os pés no chão e dando o nosso melhor — completou.

continua após a publicidade

Zico defende a crianção de um museu sobre o futebol carioca

Ao ver peças raras do futebol do Rio de Janeiro, com um acervo de 437 objetos, como a ultima camisa usada pelo Galinho na carreira, Zico defendeu a criação de um museu sobre o futebol carioca.

— Aqui, até os mais jovens podem ver o tamanho e a importância que o Maracanã tem para o Estado do Rio e o país — afirmou o eterno camisa 10 da Gávea.

continua após a publicidade
Zico em homenagem na Alerj (Foto: Divulgação)
Zico em homenagem na Alerj (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Próximos jogos do Flamengo

  • Brasileirão - 15/10: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
  • Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã
  • Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã
  • Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão
  • Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - El Cilindro

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias