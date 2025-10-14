Zico, ídolo do Flamengo, recebe homenagem na Alerj
Galinho defendeu a criação de um museu do futebol carioca
Zico, maior ídolo da história do Flamengo, foi homenageado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) nesta terça-feira (14). Em visita à exposição que celebra os 75 anos do Maracanã, no Palácio Tiradentes, o Galinho recebeu uma medalha (alusiva ao aniversário do estádio) e uma placa.
— Viajei para muitos países e vi grandes jogadores estrangeiros falarem do sonho de jogar no Maracanã. Nosso futebol é gigante e merece mais reconhecimento. A cultura precisa de um local que seja aberto para toda a população para contar essa parte tão importante da nossa história. Vamos parabenizar e eternizar aqueles que se esforçam para manter a memória do esporte viva — disse Zico.
— Eu tinha duas casas, a que morava e o CT do clube. Vivi lá os melhores momentos da minha carreira. Ser referência é muito difícil porque as pessoas te idolatram, mas precisamos saber conviver com isso mantendo os pés no chão e dando o nosso melhor — completou.
Zico defende a crianção de um museu sobre o futebol carioca
Ao ver peças raras do futebol do Rio de Janeiro, com um acervo de 437 objetos, como a ultima camisa usada pelo Galinho na carreira, Zico defendeu a criação de um museu sobre o futebol carioca.
— Aqui, até os mais jovens podem ver o tamanho e a importância que o Maracanã tem para o Estado do Rio e o país — afirmou o eterno camisa 10 da Gávea.
Próximos jogos do Flamengo
- Brasileirão - 15/10: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
- Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã
- Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã
- Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão
- Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - El Cilindro
