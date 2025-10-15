Estudo aponta jogadores do Brasileirão como destaques mundiais; entenda
Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, São Paulo e Palmeiras foram representados
O Observatório do Futebol CIES, em colaboração com a Impect, divulgou um estudo global que avaliou o desempenho de jogadores em oito valências do jogo – indo de fundamentos defensivos a aspectos criativos e ofensivos. A pontuação, que varia de 0 a 100, trouxe surpresas: vários nomes do Brasileirão figuraram entre os melhores do mundo, dividindo espaço com grandes estrelas do futebol europeu.
Entre as valências analisadas estão: defesa aérea, defesa terrestre, construção de jogadas defensivas, organização, drible, criação de chances, finalização e ataque aéreo. Cada categoria contou com um ranking dos 50 melhores jogadores, sem restrição de ligas ou continentes.
Brasileirão em destaque
Na defesa aérea, o Campeonato Brasileiro mostrou força. Gustavo Gómez (Palmeiras) obteve índice 92, seguido por Gustavo Henrique (Corinthians) com 90,2, Barboza (Botafogo) com 89,2 e Fabrício Bruno (Cruzeiro) com 88,7. O líder global foi Virgil van Dijk, do Liverpool, com nota 100.
Na defesa terrestre, William Furtado (Cruzeiro) alcançou 92,5, Lucas Sasha (Fortaleza) ficou com 91,1, e Renê (Fluminense) registrou 89,7. O melhor do mundo nesta valência foi Caicedo, do Chelsea, com 100.
A construção de jogadas defensivas teve presença expressiva de jogadores do Flamengo, com Léo Pereira (95,6) e Léo Ortiz (94) no top-10. Thiago Silva (Fluminense) aparece com 91,9, e André Ramalho (Corinthians) com 91,7. Ainda figuram Freytes (Fluminense, 90,9), Danilo (Flamengo, 89,8) e David Duarte (Bahia, 89,2). O líder mundial foi Rúben Dias, do Manchester City, com 100.
Na criação de jogadas, o destaque é Jorginho (Flamengo), com índice 90,1, superando nomes como Ödegaard, Enzo Fernández e Bruno Fernandes. Marlon Freitas (Botafogo) também aparece, com 87,9. Pedri, do Barcelona, lidera a categoria.
Nos dribles, o top nacional é Samuel Lino (Flamengo), com 88,9, seguido por Tomás Cuello (Atlético-MG, 88,4), Kevin Serna (Fluminense, 87,4), Erick Pulga e Ademir (Bahia), Wanderson (Cruzeiro, 85,6) e Ferreirinha (São Paulo, 85,2). O líder global é Olise, do Bayern de Munique.
Na criação de chances, não houve representantes do Brasileirão; Lamine Yamal, do Barcelona, foi o líder. Já na finalização, Pedro (Flamengo) atingiu 90, seguido por Arrascaeta (Flamengo, 89,9), Kaio Jorge (Cruzeiro, 89,7), Vitor Roque (Palmeiras, 85,9) e Luiz Araújo (Flamengo, 85). Mbappé, do Real Madrid, liderou com nota 100.
Por fim, o ataque aéreo teve o maior destaque brasileiro: Flaco López (Palmeiras) ficou em segundo lugar mundial, com 98,6. Everaldo (Fluminense) aparece com 94,4. O primeiro da lista foi Erling Haaland, do Manchester City.
