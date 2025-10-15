Após a pausa para a Data Fifa, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira (15), com a disputa pelo título ainda em aberto. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro seguem na briga pela conquista.

Ainda restam 12 rodadas para o término da competição. Apesar da diferença de jogos, já que Flamengo e Palmeiras têm uma partida a menos, as equipes vivem momentos distintos, enfrentam dificuldades diferentes e passam por sequências de resultados que ajudam a explicar sua posição na tabela.

Palmeiras - Líder do Brasileirão

O Palmeiras soma 58 pontos em 26 jogos e mantém uma vantagem na ponta da tabela. Com 18 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o time vem demonstrando equilíbrio entre ataque e defesa, com 46 gols marcados e 22 sofridos.

Nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras registrou quatro vitórias, um empate e uma derrota, alcançando 72% de aproveitamento. O time marcou 15 gols e sofreu seis, criando 25 grandes chances e cedendo apenas sete, o que evidencia um ataque altamente produtivo aliado a uma defesa sólida, mantendo a equipe como uma das mais consistentes da competição.

A boa fase do Palmeiras no Campeonato Brasileiro passa diretamente pelo desempenho da dupla Flaco López e Vitor Roque. Quando os dois atuam juntos, o time apresenta números consistentes: em 20 partidas, são 12 vitórias, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 68,3%. Nesse período, o Verdão marcou 37 gols.

Um ponto de atenção para o Palmeiras está no desempenho contra adversários que figuram no G6 do Brasileirão. Em sete confrontos diretos, a equipe soma apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 23,8%. O ataque marcou apenas três gols nesses duelos, enquanto a defesa foi vazada sete vezes. Além disso, o time criou nove grandes chances, mas cedeu 10, o que reforça a dificuldade do Verdão em se impor diante dos principais concorrentes na parte de cima da tabela.

— A verdade é que o título só vai ser decidido na última rodada. Adianta pouco olhar para a tabela agora. O que acho que é importante os jogadores entenderem, sobretudo os que têm jogado menos, é valorizar o trabalho deles — disse Abel Ferreira após a vitória diante do Juventude.

Próximos jogos:

Palmeiras x Bragantino - 15/10

Flamengo x Palmeiras - 19/10

Palmeiras x Cruzeiro - 26/10

Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras, comemoram gol marcado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Flamengo - Vice-líder do Brasileirão

O Flamengo ocupa a segunda posição, com 55 pontos em 26 partidas, e se mantém firme na briga pelo título. Com 16 vitórias, sete empates e apenas três derrotas, o time apresenta o melhor saldo de gols da competição, 37, reflexo de um ataque potente e uma defesa sólida. A equipe, no entanto, precisa recuperar-se da derrota mais recente para manter a pressão sobre o Palmeiras e continuar sonhando com o primeiro lugar.

Nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo somou duas vitórias, três empates e uma derrota, com 50% de aproveitamento. A equipe marcou seis gols e sofreu quatro, criando 15 grandes chances e cedendo oito.

O técnico Filipe Luís terá como um dos principais desafios fazer com que o Flamengo retome o caminho das vitórias no Maracanã pelo Brasileirão. Nos últimos três jogos em casa, a equipe somou apenas empates diante de Grêmio, Vasco e Cruzeiro, deixando escapar pontos importantes na briga pelo título. A irregularidade dentro do estádio preocupa a comissão técnica, especialmente em partidas decisivas contra adversários diretos, como o Palmeiras, duelo marcado para domingo (19).

Além disso, o Flamengo precisa se recuperar nos clássicos. Até agora, disputou quatro jogos pelo Brasileirão e venceu apenas um, contra o Fluminense, empatando os outros três contra Vasco e Botafogo. A equipe de Filipe Luis terá uma nova oportunidade nesta quarta-feira (15), quando enfrenta o time da Estrela Solitária. O Rubro-negro ainda terá o clássico contra o Tricolor de Laranjeiras em novembro.

— Sempre estávamos jogando com status de líderes. Hoje somos perseguidores. Estamos atrás e temos que persegui-los (Palmeiras, pela liderança). Têm muitos jogos pela frente. O Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada e hoje tiveram uma vitória fora de casa. Eles vão ter que jogar contra nós e vários adversários difíceis. O Campeonato é muito competitivo. É muito difícil que tanto eles quanto a gente vençam todas até o fim. O campeonato é quem mantém mais a regularidade até a 38ª rodada. Enquanto tivermos chance vamos lutar até o final. Acredito muito no meu time e não tenho dúvida que vamos lutar — disse Filipe Luís após a derrota para o Bahia.

Próximos jogos:

Flamengo x Botafogo - 15/10

Flamengo x Palmeiras - 19/10

Fortaleza x Flamengo - 25/10

Flamengo busca retomada no Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Cruzeiro - Terceiro colocado do Brasileirão

O Cruzeiro segue na terceira colocação, com 52 pontos em 27 jogos, ainda vivo na luta pelo título, mas dependendo de tropeços dos concorrentes para encostar na liderança. Com 15 vitórias, sete empates e cinco derrotas, o time tem equilíbrio, marcando 40 gols e sofrendo 20. A Raposa busca consistência nas próximas rodadas para reduzir a distância de seis pontos para o líder e manter vivo o sonho do título.

Nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro somou três vitórias, dois empates e uma derrota, alcançando 61% de aproveitamento. O time marcou seis gols, mas sofreu cinco, além de ceder dez grandes chances, mostrando eficiência ofensiva, mas fragilidades defensivas que precisam ser corrigidas para manter a briga na competição.

O calendário do Cruzeiro até se mostra favorável, já que o time está concentrado apenas no Brasileirão. A mudança da Copa do Brasil para dezembro permite ao técnico Leonardo Jardim dedicar-se integralmente à competição nacional, sem dividir atenções com torneios paralelos, ao contrário de Palmeiras e Flamengo, que ainda disputam a Libertadores. Isso dá ao Cruzeiro uma oportunidade estratégica para organizar a equipe e ajustar o ritmo de jogo na reta final do campeonato.

O principal desafio do time será integrar os novos reforços ao elenco e extrair resultados imediatos. Jogadores como Luis Sinisterra (que enfrenta problemas de lesão), ex-Bournemouth, Keny Arroyo, ex-Besiktas, Ryan Guilherme, ex-Fortaleza, e Kauã Moraes, ex-Athletico-PR, precisam se adaptar rapidamente e fazer a diferença dentro de campo, um ponto crucial para manter o ritmo de disputa com adversários que contam com mais opções no banco de reservas, como Palmeiras e Flamengo.

— Quando falamos que o nosso objetivo é a [vaga] na Libertadores, não estamos desinibidos de querer jogar para ganhar. Nós queremos ganhar todos os jogos, o Vasco quer ganhar, o Flamengo, mas sabemos nossa primeira ambição é colocar o clube em um patamar digno de sua grandeza, que é jogar na frente do Campeonato Brasileiro e ser um dos clubes mais importantes do Brasil — disse o técnico Leonardo Jardim em entrevista à "ESPN" no final de setembro.

Próximos jogos:

Atlético-MG x Cruzeiro - 15/10

Cruzeiro x Fortaleza - 18/10

Palmeiras x Cruzeiro - 26/10

Cruzeiro segue na luta pelo título (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

Critérios de desempate

Em um campeonato cada vez mais acirrado, onde a diferença de pontos entre os clubes pode ser mínima, o Regulamento Específico da Competição (REC) estabelece sete critérios hierárquicos para desempatar equipes que terminem a disputa com a mesma pontuação. Esses critérios são aplicados em ordem, garantindo que a definição do campeão ou das colocações seja feita de forma justa e transparente.

Caso a igualdade persista após todos os critérios anteriores, o regulamento prevê o sorteio como último recurso, procedimento realizado pela CBF e considerado uma solução excepcional para situações altamente improváveis.

