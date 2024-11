Presidente do Corinthians acusa Flamengo de fazer ‘jogo sujo’ com Hugo Souza

Augusto Melo no jogo entre Flamengo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 11:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Augusto Melo, presidente do Corinthians, fez duras críticas ao Flamengo por conta dos imbróglios na negociação com o goleiro Hugo Souza. Para o mandatário, o clube carioca quer “conturbar o ambiente” e faz “jogo sujo”. Além disso, ele afirmou que a situação do atleta de 25 anos está "resolvida".

➡️ Corinthians tem mês decisivo para comprar Hugo Souza após interesse europeu

- A gente em que condições a gente pegou o clube, mas eu, como presidente, não posso mais olhar para trás, cabe a nós trabalharmos para tirar o Corinthians dessa situação. Então é… "Ah, contra o Flamengo", lá o Flamengo falava algumas coisas. Eles falam isso para conturbar o ambiente. Isso é jogo sujo, jogo sei lá, entre eles. E a gente está muito tranquilo, está tudo sob controle, tem contrato. Já tem tudo, está tudo tranquilo - disse Augusto Melo, em entrevista à TV Corinthians.

Negociação entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza

O Rubro-Negro havia recusado a primeira proposta de compra apresentada pelo Timão, no início de outubro, para a aquisição em definitivo de Hugo Souza. O clube carioca não aceitou o fiador apresentado pelo alvinegro paulista para adquirir o jogador com pagamento parcelado.

A diretoria alvinegra tem até o próximo dia 30 de novembro para adquirir o jogador em definitivo. Segundo apuração da reportagem do Lance! na última semana, o clube realizará o pagamento antes do limite previsto, evitando a renegociação da pendência para concluir a compra.

- Está tudo resolvido, Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Isso está dentro do nosso cronograma. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo - completou o mandatário.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para comprar 60% dos direitos econômicos de Hugo Souza, o Corinthians precisará pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,9 milhões) ao Flamengo, que continuará com 40% dos direitos. O Alvinegro, inclusive, teve que pagar três vezes a multa de R$ 500 mil, totalizando R$ 1,5 milhão, para usar o goleiro nas partidas contra o Rubro-Negro.