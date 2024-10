Corinthians paga multa de Hugo Souza ao Flamengo e indica prazo para contratação

Hugo Souza em ação pelo Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 22/10/2024 - 13:07 • São Paulo (SP) • Atualizada em 22/10/2024 - 15:00

O Corinthians efetuou, no início desta terça-feira (22), o pagamento da multa de R$ 500 mil ao Flamengo pela escalação do goleiro Hugo Souza no confronto entre as equipes, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Até o momento, o clube paulista desembolsou R$ 1,5 milhão em multas. No primeiro dia de setembro, o goleiro participou da vitória por 2 a 1 do Timão, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Um mês depois, voltou a enfrentar o ex-clube, desta vez pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida, disputada no Maracanã, terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0.

Segundo o acordo firmado entre as partes, a obrigação do pagamento da multa vence no dia subsequente a realização da partida, que ocorreu no último domingo (20). Depois do vencimento, no entanto, o Corinthians teria mais dez dias para efetuar o depósito antes de o Flamengo entrar com uma notificação de cobrança.

A diretoria alvinegra tem até o próximo dia 30 de novembro para adquirir o jogador em definitivo. Segundo apuração da reportagem do Lance!, o clube realizará o pagamento antes do limite previsto, evitando a renegociação da pendência para concluir a negociação.

Hugo Souza durante partida entre Corinthians e Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para comprar 60% dos direitos econômicos de Hugo Souza, o Corinthians precisará pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,9 milhões) ao Flamengo, que continuará com 40% dos direitos.

Números de Hugo Souza no Corinthians

Contratado na metade no ano, Hugo Souza venceu a disputa com Matheus Donelli e assumiu a titularidade. Em 24 partidas, ele totaliza nove vitórias, oito empates e sete derrotas, além de 25 gols sofridos e quatro pênaltis defendidos.

Um dos principais nomes da reformulação do clube ao longo da atual temporada, o goleiro foi determinante nas classificações contra o Grêmio, pela Copa do brasil, e RB Bragantino, pela Sul-Americana - ambas definidas nas penalidades.