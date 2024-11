Félix Torres deve ser titular novamente (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 06/11/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá que fazer mudanças na escalação para o jogo contra o Vitória, no sábado (9), em Salvador. André Ramalho foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e será desfalque de Ramón Díaz para a próxima rodada.

André Ramalho tem lesão constatada e desfalca o Corinthians no Brasileirão

Sem André Ramalho, o Corinthians ainda tem os desfalques de Caetano, que não está sendo relacionado nos jogos por problemas contratuais com o Timão e Cacá, que se recupera de uma lesão no tórax. Com isso, Ramón Díaz pode ter somente duas opções para a zaga: Gustavo Henrique e Félix Torres.

A falta de zagueiros vai obrigar Ramón Díaz a desfazer uma mudança tática que aplicou no último jogo, a vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras. No clássico, o treinador escalou o Timão no esquema 3-5-2, com André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres.

Mudança deu certo

Com três zagueiros, o Corinthians surpreendeu o Palmeiras. Apesar de bastante atacado, a estratégia do time alvinegro foi eficaz e a defesa não foi vazada. Além disso, deu mais liberdade ofensiva aos laterais, Matheuzinho e Hugo.

O lateral-direito foi responsável pela assistência do primeiro gol contra o rival. Matheuzinho estava dentro da área quando aproveitou falha de Caio Paulista e rolou a bola para Rodrigo Garro acertar bela finalização no canto de Weverton.

A estratégia permitiu ao Corinthians ter um homem alto dentro da área para combater as jogadas aéreas do rival. Gustavo Henrique tem 1,96 metros e se destaca no quesito. Com dois companheiros na sobra, pôde atuar sem ter a necessidade de ficar no mano a mano com os atacantes.

Como Ramón deve mexer?

Apesar de ter Raniele no banco, volante que também faz função de zagueiro, Ramón deve optar por retornar com o esquema tático 4-4-2, que vinha sendo utilizado antes do clássico. O treinador terá o desfalque de Matheuzinho e Hugo contra o Vitória, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos, portanto fará mudanças nas laterais.

O treinador tem à sua disposição Fagner e Matheus Bidu, que deve voltar ao time titular após ser poupado contra o Palmeiras. Portanto, a defesa deve iniciar o jogo com: Hugo Souza; Fagner, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu.

Próximo jogo

A partida da 33ª rodada será disputada no sábado (9), às 21h30 (horário de Brasília). O Corinthians encara o Vitória no Barradão, em Salvador.

Na 13ª posição, o Corinthians possui a mesma pontuação que o adversário, 38 pontos, mas está atrás do time baiano por ter duas vitórias a menos no Campeonato Brasileiro: são nove do Timão e onze do Vitória.