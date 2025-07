Estádio do Juventude amanhece ‘congelado’ após geada; veja imagem

O estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, amanheceu coberto por uma camada de gelo nesta terça-feira (1). A forte frente fria que atinge a Serra Gaúcha fez a temperatura em Caxias do Sul atingir um grau negativo durante a madrugada.

A imagem do gramado do Juventude, totalmente esbranquiçado pela geada, teve grande repercussão nas redes sociais. Esse cenário, contudo, é enfrentado por um campo que já foi elogiado como um dos melhores do Brasil - o gramado do Jaconi possui tecnologia para se adaptar tanto ao frio intenso do inverno gaúcho quanto às altas temperaturas do verão.

O clima adverso, entretanto, pode impactar os treinos do time alviverde. A comissão técnica monitora as condições do campo para ajustar as atividades programadas para a semana. A previsão, inclusive, indica que o frio persistirá na região, com possibilidade de novas geadas nas próximas madrugadas.

De acordo com sites especializados, a queda abrupta nas temperaturas deve-se a uma forte massa de ar polar: Caxias do Sul registrou mínima de -1,4°C. No total, 35 cidades do Rio Grande do Sul tiveram temperaturas abaixo de zero.

Fenômeno semelhante já ocorreu no Alfredo Jaconi

Estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, ficou com o gramado "branco" em 2021. Foto: Fernando Alves/Juventude

Em 2021, o Alfredo Jaconi e o Estádio Centenário, do Caxias, também amanheceram "pintados" de branco pela geada. A baixa temperatura em jogos na cidade gaúcha já é tradicional e gera brincadeiras entre torcedores de todo o Brasil.

No ano passado, por exemplo, uma neblina em Anfield fez a web dizer que o "Liverpool tá jogando no Alfredo Jaconi". Também em 2024, quando a partida Juventude x Internacional foi adiada pela pouca visibilidade na Copa do Brasil, os internautas elegeram que o "estádio é um patrimônio do futebol brasileiro".

