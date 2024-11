Cruzeiro x Flamengo: IA aponta resultado do jogo no Brasileirão

Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a1, no Maracanã, no primeiro turno do Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 11:30 • Redação do Lance!

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (6), na Arena Independência, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Por isso, o Lance! perguntou para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre quem deve sair como vencedor do jogo em Belo Horizonte. Confira:

➡️ Flamengo poupa jogadores contra o Cruzeiro e define estratégia para final

Segundo o Meta AI, do WhatsApp, a posição do Rubro-Negro na tabela e a vitória sobre o Atlético-MG serão fatores que agregam ao clube carioca, mesmo fora de casa. A inteligência artificial acredita que o Flamengo vá vencer a partida com o placar de 2 a 1.

- O Cruzeiro busca sua primeira vitória com o treinador Fernando Diniz no comando, enquanto o Flamengo tenta se aproximar do G4. O Flamengo vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, e está na 5ª colocação do Brasileirão, com 55 pontos. Já o Cruzeiro ocupa a 8ª posição, com 44 pontos - disse o Meta AI, que complementou:

- Em termos de retrospecto, as equipes se enfrentaram 61 vezes, com vantagem para o Flamengo: 24 vitórias contra 23 do Cruzeiro, com 14 empates. Mas, é importante lembrar que o Cruzeiro está motivado após vencer o Lanús-ARG e conquistar a vaga para a final da Copa Sul-Americana.

Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a1, no Maracanã, no primeiro turno do Brasileirão 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O encontro entre as equipes acontece no meio dos compromissos do time carioca pela final da Copa Do Brasil. Neste sentido, o técnico Filipe Luís, visando o confronto de volta contra o Atlético, irá poupar alguns jogadores contra a Raposa.

Seguindo essa estratégia, cinco jogadores não viajaram com a delegação rubro-negra para Belo Horizonte. São eles: Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Flamengo

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabriel Verón e Kaio Jorge.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Alcaraz, Plata, Matheus Gonçalves e Bruno Henrique.