Corinthians tem mês decisivo para comprar Hugo Souza após interesse europeu

Hugo Souza durante partida entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 02/11/2024 - 20:35 • São Paulo (SP)

O Corinthians possui até o fim do mês de novembro para exercer a opção de compra em definitivo do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. Agora, o clube paulista corre contra o tempo para apresentar uma fiadora aos cariocas, que negaram a primeira proposta.

+ Atacante do Corinthians é eleito melhor jogador do Brasileirão em outubro

A diretoria do Corinthians, no entanto, não trabalha com a hipótese de perder três goleiros na mesma temporada e irá depositar o pagamento antes do término do prazo — seja à vista ou parcelado, segundo opção estipulada previamente no acordo.

Para ter Hugo Souza, o Corinthians terá que desembolsar 800 mil euros (R$ 4,9 milhões na cotação atual) ao Flamengo por 60% dos direitos econômicos, em quatro parcelas divididas entre janeiro de 2025 e julho de 2026. O empréstimo até dezembro, por sua vez, custou 200 mil euros (cerca de 1,2 milhão) aos cofres do clube.

Para conseguir parcelar o montante, o Corinthians precisa que o Flamengo aceite a fiadora proposta para o negócio. Anteriormente, o Timão apresentou a Brax, mesma empresa que possui dívida em aberto relacionada à compra do lateral-direito Matheuzinho, mas essa proposta foi recusada.

Caso as partes não cheguem a um consenso até o dia 30 de novembro, o Corinthians irá precisar negociar novos valores com o Flamengo para sacramentar a negociação, correndo o risco de perder Hugo Souza, que entrou no radar do Grupo City nos últimos dias.

Hugo Souza em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Quanto o Corinthians vai pagar por Hugo Souza?

O Corinthians deve gastar aproximadamente R$ 7,5 milhões para adquirir Hugo Souza. O montante inclui R$ 1 milhão pelo empréstimo até dezembro, R$ 4,9 milhões pela compra de 60% dos direitos econômicos e R$ 1,5 milhão em multas.

Desde sua chegada ao Corinthians, Hugo Souza enfrentou o Flamengo em três ocasiões: uma pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. Com isso, o Corinthians teve que arcar com o pagamento de três multas para escalar o goleiro, que somadas totalizam R$ 1,5 milhão.