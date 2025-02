Três homens que estavam participando dos confrontos entre as torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport no último sábado (1º) tiveram prisões em flagrante convertidas para preventivas. São eles: João Victor Soares da Silva, João Victor Antônio da Silva e Thyago Mendes Barbosa. Todos ligados ao lado rubro-negro.

O primeiro deles, inclusive, ainda está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. O seu quadro de saúde é estável. Ele foi socorrido após ser espancado e ter sido ferido por um objeto.

“O judiciário acatou os pedidos do MPPE (Ministério Público de Pernambuco) de prisão preventiva dos indivíduos detidos na barbárie que vimos nas ruas do Recife. Um passo importante, mas apenas o início. Vamos trabalhar para garantir que outros envolvidos sejam identificados e punidos com o rigor da lei”, escreveu a governadora Raquel Lyra, em suas redes sociais.

Documento traça perfil de cada um com prisão preventiva

De acordo com o documento do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), acessado pela reportagem do Lance!, as prisões “apontam para a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica no auto de prisão em flagrante”, traz trecho do ofício, que soma 63 páginas, ao todo.

Nas páginas, há um curto “perfil” traçado de acordo com cada um dos três presos. No caso de João Victor Antônio da Silva, é apresentado como “integrante da torcida organizada do Sport e estava presente e participando do confronto na Madalena”; já João Victor Soares da Silva, que ainda se recupera no HR, “tem passagem pela Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, responde processo criminal por associação criminosa e também por motivação de intolerância esportiva”, além de que ele “também estava presente em Caruaru, onde liderava a torcida no enfrentamento contra a Polícia Militar, no último jogo do Sport na cidade”; já no caso de Thyago Mendes Barbosa, “há muito tempo é envolvido em brigas de torcidas organizadas. Já foi preso pela Delegacia do Torcedor por duas vezes, responde a três processos em crime de motivação de intolerância esportiva e exerce uma grande liderança na torcida organizada do Sport, principalmente na área da cidade de Camaragibe, onde existe o Bonde dos Brabos”.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), um deles também esteve envolvido no atentado ao ônibus da equipe do Fortaleza em Pernambuco, em fevereiro do ano passado. O nome dele, no entanto, não foi divulgado.

*Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!