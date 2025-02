Em uma reunião na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), realizada nesta segunda-feira (3), a entidade e os 10 clubes que disputam o Campeonato Pernambucano 2025 pediram que o governo de Pernambuco revisasse o decreto de "público zero" anunciado após os confrontos das torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, no último sábado (1º). A medida determina que os próximos cinco jogos do Tricolor e do Rubro-Negro aconteçam sem torcedores, por questões de segurança.

continua após a publicidade

➡️ Antes do clássico no Recife, SDS foi alertada sobre confrontos de organizadas

'Punição que penaliza milhares de torcedores e trabalhadores'

No ofício, assinado por representantes da instituição e dos dez clubes, consta a teoria de que a governadora Raquel Lyra “foi induzida ao erro”. Além disso, caracteriza a medida de proibir público nos cinco próximos jogos de cada clube como “desproporcional, penalizando injustamente milhares de torcedores e toda a cadeia de trabalhadores que dependem do futebol para sobreviver, além de clubes que nada têm a ver com os episódios de violência ocorridos no último sábado”.

Na sequência, o documento reafirma que o combate aos episódios de violência protagonizados pelas torcidas organizadas não deve acontecer impedindo a presença de torcedores nos estádios.

continua após a publicidade

“A decisão de impedir a presença de torcedores não ataca o verdadeiro problema, mas apenas o mascara. A solução efetiva passa pela atuação firme e eficaz do Poder Público no combate aos criminosos travestidos de torcedores”, complementa.

*Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!

Santa Cruz x Sport no Arruda, no Recife (PE), pelo Campeonato Pernambucano (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Cenas de guerra tomaram conta das ruas de Recife

Uma briga generalizada entre torcidas de Santa Cruz e Sport antes de a bola rolar no Clássico das Multidões, realizado no sábado (1°), pelo Campeonato Pernambucano, no Estádio do Arruda, resultou em um cenário de guerra, com violência extrema, nas ruas de Recife. Torcedores uniformizados das equipes se enfrentaram em plena luz do dia. Ao todo, 12 pessoas foram atendidas na emergência do Hospital da Restauração (HR) devido às brigas, e uma permanece internada. Catorze pessoas foram detidas.