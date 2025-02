Subiu para 32 o número de detidos pela polícia, por participarem de confrontos entre as torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport neste sábado (1º), quando os times se enfrentaram em campo pelo Campeonato Pernambucano.

continua após a publicidade

➡️ Presidente da FPF usa Galo da Madrugada como argumento para questionar segurança

Neste domingo (2), a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) divulgou que mais foram detidos, fazendo o número subir de 20 para 32.

“A Polícia Militar encaminhou 32 pessoas, envolvidas nas brigas entre as torcidas do Santa Cruz e Sport, às Delegacias de Polícia Civil, no Recife e Região Metropolitana”, disse a PMPE, por meio de nota.

Além dos detidos, outros casos

Dessas 32, 14 foram conduzidas até a Central de Plantões de Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, sendo seis presas em flagrante e encaminhadas para audiências de custódia. As outras oito pessoas - incluindo menores de 18 anos - tiveram procedimentos lavrados (TCOs) contra si.

continua após a publicidade

No município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, quatro pessoas foram autuadas em flagrante. No Cabo de Santo Agostinho, também na RMR, foram realizadas três prisões em flagrante. Esses casos serão investigados pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.

*Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!