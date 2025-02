A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) havia sido alertada com antecedência pela Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE), sobre a chance de acontecerem confrontos entre as torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport no último sábado (1º), quando os clubes se enfrentaram no Estádio do Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, protagonizando o primeiro Clássico das Multidões da atual temporada.

Presidente da FPF defende torcida única e marca reunião com Raquel Lyra

Polícia Militar no entorno do estádio do Arruda antes de Santa Cruz x Sport. Foto: Marlon Costa/AGIF

O documento com o “aviso” foi divulgado de forma inicial pela coluna de Segurança, do Jornal do Commercio. Nele, é possível ver a polícia detalhando o planejamento dos integrantes das torcidas organizadas, bem como listando os principais pontos da cidade que poderiam se tornar alvo de brigas.

“Através de informações coletadas nas redes sociais, como também através de fontes humanas (informantes), as torcidas Explosão Coral (antiga Inferno Coral) e Jovem do Leão (antiga Jovem do Sport) estão utilizando plataformas de redes sociais para disseminar o ódio e a rivalidade entre os envolvidos. Estão incentivando e marcando brigas de ruas entre integrantes de torcidas organizadas para o próximo sábado”, traz trecho do documento acessado pela reportagem do Lance!.

No ofício, também consta a informação de que os membros das torcidas organizadas usariam bombas caseiras e barrotes com pregos “para lesionar o rival com o maior dano possível, bem como danificar patrimônios privados e públicos no deslocamento até o estádio.”

Entre as áreas críticas e pontos de possíveis confrontos estavam: municípios de Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe; Avenida Caxangá; bairros de Dois Irmãos, Cordeiro, Detran e Afogados; Avenida Norte; PE-15 e PE-22; saída da BR-232; e terminais integrados de Abreu e Lima, Pelópidas Silveira, Prazeres e Macaxeira.

Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!