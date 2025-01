Após a derrota do Fluminense no clássico para o Botafogo, nesta quarta-feira (29), Jhon Arias desabafou na beira do campo. O atacante tricolor se mostrou abatido pelo resultado.

- É difícil de explicar, porque quando eu jogo com essa camisa, consigo fazer coisas mais além do natural. Eu amo jogar com essa camisa, eu amo jogar com o Fluminense. No começo eu jogo por 30 minutos, depois eu jogo por 45, depois eu jogo por 60. Eu sempre falo que sempre tocando a saúde, eu vou jogar pelo amor com essa camisa. Quando eu jogo com essa camisa, consigo fazer coisas ainda mais além do natural - afirmou Jhon Arias em entrevista ao "SporTV". E emendou:

- É um começo de ano, de um Campeonato Carioca, que serve como pré-temporada. A gente não tem desculpas pelo que aconteceu hoje, porque a gente sabe e somos conscientes de que perder um clássico machuca o torcedor. A gente sabia que era importante vencer. Não conseguimos, infelizmente, e faz parte do futebol. Não adianta a gente ficar chorando.

Próximo compromisso do Fluminense

O Fluminense recebe o Boavista na próxima partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor entra em campo às 21h (de Brasília) deste domingo (2), no Maracanã.