Auxiliar afirma que Rodrigo Garro está próximo do retorno ao Corinthians

Emiliano Díaz afirmou que Rodrigo Garro está perto de retornar ao time do Corinthians. Nesta quarta-feira (29), após a vitória do Timão sobre a Ponte Preta por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Paulistão, o auxiliar técnico comentou o quadro médico do meia argentino.

continua após a publicidade

➡️ Talles Magno iguala número de gols de sua última temporada no Corinthians

— Garro está na última etapa da recuperação, é muito positivo como ele esta reagindo, a reação dele a parte física, é muito pouco tempo. É chato apontar um dia porque podem falar que eu estou mentindo, mas estamos muito contentes, não preocupa porque está avançando muito bem, sabemos que é o jogador mais importante que temos, claro que vai fazer falta sempre, é o melhor jogador da liga, mas está na última etapa da recuperação, logo o teremos — disse o argentino.

Se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito, Rodrigo Garro ainda não atuou na temporada. O jogador tem sido substituído por Igor Coronado. No dia 19 de fevereiro, o Corinthians enfrenta o Universidad Central, da Venezuela, no primeiro jogo da Fase Preliminar 2 da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

No início do mês, o jogador de 27 anos se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal em La Pampa, na Argentina. Emiliano Díaz falou sobre o tema e disse que Rodrigo Garro está com a cabeça boa após o apoio da família e da torcida do Corinthians.

— A cabeça dele é muito forte, ele tem o apoio da família, dos companheiros, da torcida que mostra um carinho enorme, ele é muito feliz aqui, a cabeça dele está boa porque ele está muito feliz aqui, é um cara com muita valentia, para fazer o que fez na última temporada tem que ter uma personalidade única - finalizou Emiliano Díaz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Rodrigo Garro ainda não jogou nesta temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo

Com 12 pontos e na segunda colocação do Grupo A do Paulistão, atrás apenas do Mirassol pela diferença do saldo de gols, o Timão entra em campo no próximo sábado (1º), quando enfrenta o Noroeste, na Neo Química Arena, em duelo marcado para às 18h30 (de Brasília).