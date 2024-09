Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol. (Foto: Divulgação/ Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 19:34 • Rio de Janeiro

O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Alejandro Domínguez, apelou à erradicação da violência e do racismo do futebol sul-americano, redobrando esforços com maiores medidas de segurança nos estádios, para os jogos das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana.

Na última segunda-feira (16), o Botafogo foi condenado a pagar uma multa de 60 mil dólares (cerca de R$ 330 mil na cotação atual) pelo gesto racista de um torcedor na partida contra o Palmeiras, pela Libertadores, disputada no dia 14 de agosto passado, no Nilton Santos.

Além disso, a preocupação maior com a segurança é a rodada de quarta-feira (18) quando Botafogo e Fluminense sediarão seus jogos como mandantes na mesma cidade contra times brasileiros.

– Quero pedir especial cuidado aos presidentes das Associações-membro com equipas que jogam nesta fase, para que envidem os seus maiores esforços para que as questões de violência não manchem a celebração que esta fase continental representa. Tanto ao nível dos clubes e dos seus adeptos, como das autoridades policiais, para controlar o uso da força como recurso necessário. Tudo o que for feito neste sentido pelas autoridades dos AMs e dos clubes será de enorme valor para o nosso futebol e para os nossos eventos desportivos de âmbito continental. - afirmou Domínguez

As quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana começam nesta terça-feira (17), e vão até quinta-feira (26). Neste sentido, Alejandro Domínguez solicitou o compromisso dos Presidentes das Associações Membro para coordenarem as ações de prevenção com as autoridades locais e policiais dos seus respectivos países.

– É fundamental que a paixão do futebol sul-americano seja vivida com respeito e sem incidentes de violência. Não há lugar para violência no esporte que amamos. A Conmebol está comprometida em promover ações contra o racismo e a discriminação, dentro e fora dos estádios - afirmou o presidente, ao mesmo tempo que solicitou que se intensifiquem os esforços em coordenação com as autoridades locais e policiais para prevenir qualquer tipo de conflito.

Taça da Libertadoes. (Foto: Carl de Souza/AFP)