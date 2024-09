Conmebol multa Botafogo em R$ 330 mil por gesto racista contra o Palmeiras

O gesto racista do torcedor custou ao Botafogo multa de R$ 330 mil (Foto: Reprodução)







Escrito por Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 16/09/2024 - 23:00 • São Paulo (SP)

A Conmebol puniu nesta segunda-feira (16) o Botafogo pelo gesto racista de um torcedor na partida contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores, disputada no dia 14 de agosto passado no Estádio Nilton Santos.

Na ocasião, o torcedor Vinícius Ramos, de Maricá (RJ), apontou para a cor da pele na direção de torcedores do Alviverde. No dia seguinte ao ocorrido, o Alvinegro chegou a se manifestar em nota, informando que baniria para sempre o infrator de seu estádio e o excluiria do quadro de sócio-torcedor.

Segundo a decisão da Unidade Disciplinar da Conmebol, o clube carioca foi condenado a pagar uma multa 60 mil dólares (cerca de R$ 330 mil na cotação atual), por infração ao artigo 15.2 do Código Disciplinar da Conmebol, em concordância com o artigo 15.4.

O documento também determina que o Botafogo exiba um cartaz com a frase "Basta de Racismo", durante o protocolo de início da próxima partida em competição organizada pela Conmebol.

A mesma mensagem deverá ser exibida no telão do Estádio Nilton Santos a partir de duas horas antes do início da partida até o final da mesma. O clube também deverá publicar em suas redes sociais oficiais uma campanha com a mesma frase nos dias antes do próximo jogo em casa, marcado para quarta-feira (18), contra o São Paulo.

Além disso, a decisão da Conmebol alerta que, se outro caso como esse se repetir, a Unidade Disciplinar poderá determinar que o Botafogo jogue em seu estádio com apenas metade da capacidade ou totalmente sem torcida na partida seguinte.

A multa imposta ao Botafogo foi menor do que as que têm sido aplicadas pela Unidade Disciplinar em casos de racismo. As últimas punições foram de cerca de 100 mil dólares (R$ 540 mil, na cotação atual).