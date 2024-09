Sorteio Conmebol - Libertadores e Sul-Americana 2023 (Foto: NORBERTO DUARTE/AFP)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 17/09/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (17), os membros do Conselho da Conmebol se reuniram para debater temas econômicos, o calendário de 2025 e discutir relatórios sobre os estádios candidatos a sediar as Finais Únicas da Libertadores e da Sul-Americana, marcadas, respectivamente, para 30 e 23 de novembro deste ano.

A Recopa Sul-Americana 2025, com os campeões da Sul-Americana e Libertadores de 2024, será realizada nos dias 19 e 26 de fevereiro do ano que vem.

A Conmebol confirmou também as datas das eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026, que serão disputadas nas datas FIFA de março, junho e setembro:

Rodadas 13 e 14 - 17/03 a 25/03

Rodadas 15 e 16 – 02/06 a 10/06

Rodadas 17 e 18 - 01/09 a 09/09

Em relação aos estádios para as Finais Únicas de 2024, a entidade não divulgou a definição. Mas, o mais cotado para sediar a final da Sul-Americana 2024, no dia 23 de novembro, é o Estádio Nueva Olla Azulgrana, do Cerro Porteño, em Assunção. A primeira opção seria o novo Estádio Manuel Ferreira, do Olimpia, mas a Conmebol já foi avisada pelo clube que não ficará pronto a tempo.

Para a final da Libertadores deste ano, no dia 30 de novembro (sábado), quatro opções estão na manga: o gigante Más Monumental, do River Plate, em Buenos Aires, La Bombonera, do Boca Juniors, o Estádio Uno de La Plata, do Estudiantes, e o Estádio Libertadores da América, casa do clube Independiente de Avellaneda.

O ano de 2025 terá um calendário apertado por causa do novo Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá entre 15 de junho e 23 de julho. Até o momento, Fluminense, Palmeiras e Flamengo são os brasileiros já classificados para o torneio. Por isso, não haverá jogos da Conmebol durante o período.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2025 acontecerá no dia 17 de março, uma segunda-feira. A final da Libertadores está confirmada no dia 29 de novembro, sábado. Já a decisão da Sul-Americana no dia 22 de novembro, no sábado anterior.

Além disso, a entidade definiu que a Copa América Feminina de Futsal será realizada no Brasil. É o único torneio que a CBF se candidatou para sediar em 2025.

A taça da Copa Libertadores: a final de 2025 será no dia 29 de novembro (Foto: Carl de Souza/AFP)