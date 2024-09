Copa do Brasil 2024 tem as semifinais definidas. (Foto: Divulgação/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro

Com o fim das quartas de final da Copa do Brasil, o perfil oficial da competição nas redes sociais divulgou uma seleção com os melhores jogadores dessa fase. A escalação final conta com os destaques dos quatro clubes classificados: Corinthians, Vasco, Atlético-MG e Flamengo.

▶️ Veja a tabela da Copa do Brasil

Único paulista vivo no mata-mata, o Corinthians marca presença com três jogadors: Fagner, na lateral-direita, André Ramalho na zaga e Rodrigo Garro no meio-campo. O Alvinegro eliminou o Juventude com gol nos acréscimos, revertendo um placar desfavorável do confronto de ida.

O Galo conta com dois jogadores: Éverson no gol e Gustavo Scarpa no meio-campo. O clube mineiro eliminou o São Paulo com um empate simples na MRV Arena. Confira como ficou:

O Vasco tem três jogadores entre os melhores da competição. O volante Hugo Moura, o lateral-esquerdo Lucas Piton e Pablo Vegetti, artilheiro da competição. O argentino tem seis gols em oito jogos, seguido apenas por Enner Valencia, do Internacional, já eliminado, com quatro gols. O Cruz-Maltino tem o melhor ataque do torneio com 14 gols, sendo o único que começou na Copa do Brasil desde a primeira fase.

O Flamengo é o clube com mais destaques presentes na escalação: três jogadores e o técnico Tite. Léo Pereira na zaga, faz dupla com André Ramalho. Léo Ortiz tem se destacado como volante e completa o meio com Hugo Moura, Rodrigo Garro e Gustavo Scarpa. Bruno Henrique faz a dupla com Vegetti no ataque.

Confrontos das semifinais confirmados:

Corinthians x Flamengo

Vasco x Atlético-MG

A CBF ainda não definiu a data para o sorteio dos mandos de campo, mas os duelos ocorrerão nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro, em sistema de ida e volta.