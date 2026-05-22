Botafogo tem desfalques para duelo com o São Paulo; veja relacionados
Glorioso poderá contar com Ferraresi após acordo com o Tricolor Paulista
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o São Paulo, neste sábado (23), no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão. O técnico Franclim Carvalho terá desfalques importantes para a partida fora de casa.
No sistema defensivo, os laterais Alex Telles e Mateo Ponte cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebidos na vitória sobre o Corinthians, no último domingo (17). Também é o caso do volante Medina, um dos destaques da equipe. Danilo segue afastado.
A boa notícia é a presença do zagueiro Ferraresi. O Botafogo chegou acordo para que o defensor venezuelano e o atacante Artur, emprestado ao Tricolor Paulista, ficassem à disposição. A tendência é que ele forma dupla de zaga com o jovem Justino.
O volante Newton voltou a ser relacionado e aparece como opção para o meio-campo. Quem permanece na lista é Wallace Davi, da mesma posição, que ficou no banco na vitória sobre o Independiente Petrolero (BOL) pela Sul-Americana.
Veja a lista de relacionados pelo Botafogo:
Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul.
Defensores: Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Vitinho e Ythallo.
Meias: Caio Valle, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton, Santi Rodríguez e Wallace Davi.
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kadir, Kauan Toledo e Luca Villalba.
