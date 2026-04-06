Barcelona-EQU x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
As equipes se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores
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Enquanto vive péssima fase no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), contra o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília). A partida será realizada no Estadio Monumental Banco Pichincha e terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Ficha do jogo
Além da péssima fase em campo depois da goleada sofrida para o São Paulo, a Raposa ainda vive um começo de semana complicado nos bastidores. O volante Walace foi cortado da partida por conta de um ato de indisciplina.
Além dele, Lucas Romero sentiu um incômodo ainda no Brasil e também não será opção para o treinador Artur Jorge.
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Do outro lado, o Barcelona-EQU vive uma série de jogos sem perder. A equipe não é derrotada há nove partidas e vem de uma vitória, fora de casa, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.
Na Libertadores, a equipe comandada pelo treinador César Farías eliminou o Botafogo na terceira fase da competição. Os equatorianos empataram em 1 a 1 dentro de casa e bateram o Glorioso por 1 a 0 no Rio de Janeiro.
Confira as informações do jogo entre Barcelona-EQU x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
BARCELONA-EQU X CRUZEIRO
LIBERTADORES - 1ª RODADA
📆 Data e horário: Terça-feira, 7 de abril, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)
📺 VAR: José Mendez (PAR)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA-EQU (Técnico: César Farías)
Contreras; Carabalí, Rangel, Báez, Sosa, Vallecilla; Celiz, Matías Lugo, Quiñonez; Benedetto, Luis Cano
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge
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