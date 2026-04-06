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Barcelona-EQU x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

As equipes se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 06/04/2026
13:45
Barcelona-EQU x Cruzeiro (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBarcelona-EQU x Cruzeiro (Foto: Arte/Lance!)
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Enquanto vive péssima fase no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), contra o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília). A partida será realizada no Estadio Monumental Banco Pichincha e terá transmissão da ESPN e do Disney+.

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Ficha do jogo

BAR
CRU
1ª rodada
Libertadores
Data e Hora
Terça-feira, 7 de abril, às 21h (de Brasília)
Local
Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (ECU)
Árbitro
Juan Benítez (PAR)
Assistentes
Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)
Var
José Mendez (PAR)
Onde assistir

Além da péssima fase em campo depois da goleada sofrida para o São Paulo, a Raposa ainda vive um começo de semana complicado nos bastidores. O volante Walace foi cortado da partida por conta de um ato de indisciplina.

Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além dele, Lucas Romero sentiu um incômodo ainda no Brasil e também não será opção para o treinador Artur Jorge.

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Do outro lado, o Barcelona-EQU vive uma série de jogos sem perder. A equipe não é derrotada há nove partidas e vem de uma vitória, fora de casa, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.

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Na Libertadores, a equipe comandada pelo treinador César Farías eliminou o Botafogo na terceira fase da competição. Os equatorianos empataram em 1 a 1 dentro de casa e bateram o Glorioso por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Confira as informações do jogo entre Barcelona-EQU x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
BARCELONA-EQU X CRUZEIRO
LIBERTADORES - 1ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 7 de abril, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)
📺 VAR: José Mendez (PAR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA-EQU (Técnico: César Farías)
Contreras; Carabalí, Rangel, Báez, Sosa, Vallecilla; Celiz, Matías Lugo, Quiñonez; Benedetto, Luis Cano

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge

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