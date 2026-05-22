Corinthians: Fernando Diniz bate recorde histórico na Libertadores

Fernando Diniz atingiu um marco histórico na principal competição de clubes da América do Sul. O treinador chegou a 19 jogos consecutivos sem derrota na Libertadores, somando suas passagens por Fluminense e, mais recentemente, pelo Corinthians. O levantamento é da própria Conmebol, que celebrou o feito do técnico nas redes sociais.

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Segundo a entidade sul-americana, Diniz entrou para a história com a maior invencibilidade já registrada por um treinador na competição. A campanha recente inclui 12 vitórias e sete empates, com 32 gols marcados e 14 sofridos, o que representa um aproveitamento de 75,4% no recorte analisado.

A sequência começou a ser construída em 2023, durante a passagem pelo Fluminense, quando o treinador levou a equipe até a conquista inédita da Libertadores. A final, disputada contra o Boca Juniors, marcou o primeiro título internacional da carreira de Diniz.

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🔝🧠 Diniz histórico! Chegou à maior invencibilidade de um técnico em toda a CONMEBOL #Libertadores: 1️⃣9️⃣ jogos (12V e 7E).



🇧🇷🏆 @FluminenseFC 🤝 @Corinthians pic.twitter.com/TnHkRvSyvz — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 22, 2026

Naquele percurso, o Fluminense acumulou resultados expressivos, como vitórias sobre o Internacional, o Olimpia e o Argentinos Juniors. Em 2024, a trajetória manteve o mesmo padrão competitivo, com classificação em jogos contra Colo-Colo, Cerro Porteño e Alianza Lima.

Já em 2026, agora no comando do Corinthians, Diniz ampliou a marca com cinco partidas sem derrota. A sequência inclui vitórias sobre o Platense, o Independiente Santa Fe e o Peñarol, além de dois empates. O mais recente, em Montevidéu, confirmou o recorde: empate por 1 a 1, que garantiu a marca de 19 jogos sem derrota na Libertadores.

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Com título e recorde, Diniz amplia marca histórica na Libertadores (Foto: Gaston Britos/FocoUy/DiaEsportivo/Folhapress)

Fernando Diniz na Libertadores (últimos 19 jogos)

12V | 7E | 0D 75.4% de aproveitamento 32 gols marcados (1.7 por jogo) 14 gols sofridos (0.7 por jogo)

Lista dos jogos

2023

Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal - 27/06/2023

Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors - 01/08/2023

Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense - 08/08/2023

Fluminense 2 x 0 Olimpia - 24/08/2023

Olimpia 1 x 3 Fluminense - 31/08/2023

Fluminense 2 x 2 Internacional - 27/09/2023

Internacional 1 x 2 Fluminense - 05/10/2023

Fluminense 2 x 1 Boca Juniors - 04/11/2023 (Final)

2024

Fluminense 2 x 1 Colo-Colo - 03/04/2024 Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense - 25/04/2024 Colo-Colo 0 x 1 Fluminense - 09/05/2024 Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño - 16/05/2024 Alianza Lima 1 x 1 Fluminense - 29/05/2024 Fluminense 3 x 2 Alianza Lima - 29/05/2024

2026

Platense 0 x 2 Corinthians - 09/04/2026 Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe - 15/04/2026 Corinthians 2 x 0 Peñarol - 30/04/2026 Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians - 06/05/2026 Peñarol 1 x 1 Corinthians - 21/05/2026

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Fernando Diniz na Libertadores (Geral)

30 jogos 18V | 8E | 4D 68.9% de aproveitamento 55 gols marcados (1.8 por jogo) 28 gols sofridos (0.7 por jogo)

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