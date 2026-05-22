O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo em jogo que acontece neste sábado, dia 23 de maio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Morumbis.

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Com Pablo Maia novamente à disposição, o São Paulo encerrou nesta sexta-feira (22) a preparação para enfrentar o Botafogo, em duelo marcado para este sábado (23), às 17h, no MorumBIS, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado de uma cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face, realizada no dia 10 de abril, o volante voltou a treinar normalmente com o restante do elenco nos últimos dias e aprimorou a parte física ao longo da semana.

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(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

A atividade desta sexta começou com uma análise em vídeo conduzida pela comissão técnica, focada em ajustes e orientações para o confronto diante da equipe carioca. No gramado, os trabalhos foram iniciados com exercícios de aquecimento envolvendo fundamentos técnicos e atividades de aceleração supervisionadas pela preparação física.

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Na sequência, Dorival Júnior comandou um treinamento tático em campo reduzido, com atividade de 11 contra 11, aproveitando para orientar posicionamentos e simular situações de jogo. O elenco ainda realizou um trabalho posicional com os atletas que devem começar a partida, além de treinamentos específicos de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Veja provável escalação

O São Paulo ainda não terá o retorno de outras peças, como Marcos Antonio, mas sabe que poderá contar com Artur - após acordo com o Botafogo.

Assim, um provável time para enfrentar a equipe carioca pode ser formado por Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Pablo Maia; Artur, Ferreira e Calleri.