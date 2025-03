Com o sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o Grêmio conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O Tricolor Gaúcho ficou no Grupo D, com Godoy Cruz-ARG, Sportivo Luqueño-PAR e Atlético Grau-PER.

O principal destaque é o Godoy Cruz, que foi adversário do Grêmio na campanha da conquista do Tricampeonato da Copa Libertadores da América, em 2017. Nas oitavas de final daquele ano, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0 na Argentina e por 2 a 1 em Porto Alegre.

Azul, preto e branco, assim como o Grêmio, o Godoy Cruz faz campanha intermediária no Campeonato Argentino. É o 9º colocado do Grupo B, com oito pontos em nove jogos.

Por outro lado, os confrontos com o Sportivo Luqueño e Atlético Grau serão inéditos. Os paraguaios estão na 9ª colocação no campeonato nacional, com nove pontos em nove jogos. Já os peruanos estão em 11º, com seis pontos em quatro jogos.

Confira o calendário da Copa Sul-Americana

A fase de grupos da Sul-Americana vai de 2 de abril a 28 de maio, com o sorteio do mata-mata acontecendo em 4 de junho. Os playoffs, entre os vices de cada grupo da Sul-Americana e os oito terceiros colocados da fase de chaves da Libertadores ocorrem, em 16 e 23 de julho; as oitavas, em 13 e 20 de agosto; as quartas, em 17 e 24 de setembro; as semifinais, em 22 e 29 de outubro; e a final, ainda sem local definido, em 22 de novembro.

