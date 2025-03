O futebol gaúcho ficou agitado com a possibilidade de Nacional e Peñarol disputarem o estadual em 2026. A ideia foi sugerida por Ignacio Ruglio, presidente carbonero, durante o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, na noite de segunda-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Mas, afinal, Nacional e Peñarol vão disputar o Campeonato Gaúcho em 2026?

- Conversamos sobre um projeto com o Nacional e com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) para jogarmos o Gauchão do próximo ano, entre janeiro e março. Comentamos a ideia com o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, que a considerou espetacular, assim como D'Alessandro. A Conmebol já demonstrou disposição em apoiar - declarou o mandatário do Peñarol em entrevista ao Ovasión, editoria de esportes do jornal uruguaio El País.

A intenção do Peñarol ao disputar o Campeonato Gaúcho seria a de ganhar rodagem internacional já na pré-temporada. Há alguns anos, em janeiro, o clube participa de torneio de verão em Montevideo. Como pano de fundo, também há um atrito do clube com a AUF quanto a valores de direitos de transmissão, segundo apurou o Lance!.

Participação dos uruguaios no Gauchão é problemática juridicamente

Entretanto, é muito difícil que a ideia saia do papel pela questão jurídica, como deixou claro a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em nota divulgada nesta terça-feira (18). A entidade destaca que os clubes uruguaios precisariam se desfiliar da AUF, se regularizarem no Brasil, com criação de CNPJ, se filiarem à FGF, com pedido encaminhado para a CBF, para só então entrarem na terceira divisão do Campeonato Gaúcho.

- Esses seriam os passos. No entanto, o futebol gaúcho estará sempre de portas abertas para receber os clubes uruguaios para disputa de torneios de integração e/ou preparação com os clubes do Rio Grande do Sul - diz a FGF.

Presidente da AUF planeja torneio conjunto com a FGF

Um possível torneio, inclusive, está nos planos de Ignacio Alonso, presidente da AUF. O dirigente confirmou a intenção em contato com a reportagem do Lance!.

- Não temos opinião sobre o Gaúcho, mas temos a ideia de poder ter um torneio conjunto com a Federação Gaúcha - afirmou.