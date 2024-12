Prêmio Brasileirão 2024: veja os vencedores das categorias

A CBF anunciou, neste domingo (8), os vencedores do Prêmio Brasileirão de 2024. As categorias contaram com a participação de treinadores, capitães dos times e jornalistas, e alguns dos troféus já foram entregues aos atletas ao final da rodada 38 da competição.

continua após a publicidade

➡️ Confira a tabela do Brasileirão atualizada!

Na seleção do campeonato, o campeão Botafogo foi representado por cinco atletas: John, Alexander Barbosa, Bastos, Marlon Freitas e Luiz Henrique, além do melhor comandante, Artur Jorge. O atacante, inclusive, também levou o prêmio de melhor jogador do Brasileirão por seu desempenho, que chegou a lhe render convocações para a Seleção Brasileira.

👀 Veja todos os vencedores do Prêmio Brasileirão de 2024

🔰 SELEÇÃO DO CAMPEONATO

⚽ John (Botafogo)

⚽ Wesley (Flamengo)

⚽ Alexander Barbosa (Botafogo)

⚽ Bastos (Botafogo)

⚽ Bernabei (Internacional)

⚽ Gerson (Flamengo)

⚽ Marlon Freitas (Botafogo)

⚽ Rodrigo Garro (Corinthians)

⚽ Alan Patrick (Internacional)

⚽ Luiz Henrique (Botafogo)

⚽ Estêvão (Palmeiras)

continua após a publicidade

📋 TREINADOR DO ANO: Artur Jorge (Botafogo)

⚽ MELHOR JOGADOR: Luiz Henrique (Botafogo)

🥅 PRÊMIO ROBERTO DINAMITE - ARTILHEIROS: Alerrandro (Vitória) e Yuri Alberto (Corinthians) - 15 gols cada

👶 REVELAÇÃO DO ANO: Estêvão (Palmeiras)

🏟️ CRAQUE DA GALERA: Rodrigo Garro (Corinthians)

💅 GOL MAIS BONITO: Alerrandro (Vitória) - gol de bicicleta diante do Cruzeiro, empate em 2 a 2 pela 23ª rodada

🤝 PRÊMIO "NÃO É SÓ FUTEBOL": Thiago Maia (Internacional), Diego Costa (Grêmio) e Nenê (Juventude), por ajudas aos moradores do Rio Grande do Sul nos meses de abril e maio, durante enchentes no estado.

🧼 PRÊMIO FAIR PLAY: Bahia, por ter sido o clube que mais respeitou a integridade dos adversários.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte