Precisando dar respostas, Palmeiras e São Paulo se enfrentam em posições opostas no Paulistão

Um Choque-Rei com pressão. Será assim que Palmeiras e São Paulo entrarão em campo neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. De um lado, o Alviverde que acumula bons resultados como mandante - 16 jogos de invencibilidade -, com apenas uma derrota em 2026, uma goleada para o Novorizontino. Do lado oposto, um Tricolor que busca recarregar suas forças em meio a uma crise política e no futebol que insiste em continuar nesta temporada.

Palmeiras

O Palmeiras chega para o clássico contra o São Paulo com a missão de dar respostas ao torcedor após a pior derrota da era Abel Ferreira. Para isso, a comissão técnica deve abandonar o rodízio adotado nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista e utilizar força máxima no confronto.

Entre as novidades estão Vitor Roque e Andreas Pereira. A dupla estava sob os cuidados do departamento médico, mas foi liberada ao longo da semana para realizar atividades sem restrições com o restante do elenco.

Apesar das críticas ao desempenho recente, o Palmeiras iniciou o Estadual com três vitórias consecutivas, sem sofrer gols, e ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, dentro da zona de classificação e cinco pontos à frente do rival.

São Paulo

O início de temporada em 2026 mais parece uma extensão de 2025 para o São Paulo. Isso porque, além dos problemas dentro de campo, com direito a resultados ruins e ausência de reforços para um ano competitivo, o clube ainda vive uma grande pressão interna que virou até caso de polícia e culminou na renúncia do então presidente Júlio Casares.

Dentro das quatro linhas, a situação do Tricolor é complicada. O time comandado por Hernán Crespo tem apenas quatro pontos em quatro pontos, ocupando a 14ª posição na tabela de classificação, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em um campeonato mais curto, somar pontos é crucial para evitar um vexame maior no início do ano.

Na escalação, a comissão técnica deve voltar a contar com o centroavante Calleri, autor de dois gols no último jogo do time, mas perderá Lucas Moura, que não atua em gramado sintético, como é o caso do palco deste duelo.

A luta da comissão técnica são-paulina é para blindar o time dos problemas extracampo. Uma derrota no Choque-Rei, além de agravar a crise no time, ainda pode jogar o Tricolor para a degola a apenas três rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão.

