Palmeiras x São Paulo: juiz teve polêmica e pedido de afastamento do Tricolor no passado

Matheus Delgado Candançan será o responsável pelo apito no clássico deste sábado (24), entre Palmeiras e São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O árbitro, portanto, foi alvo de uma grande polêmica por parte do Tricolor há dois anos.

Em 2024, justamente em um empate por 1 a 1 entre Palmeiras e São Paulo, o clube se posicionou contra algumas decisões do juiz na partida. Entre os pontos levantados, uma possível expulsão de Richard Ríos, após entrada dura em Pablo Maia, que não foi marcada, e também um suposto pênalti não assinalado sobre Luciano, mesmo após revisão do VAR.

Na época, a Federação Paulista de Futebol chegou a reconhecer falhas após contato do clube do Morumbis. Ainda naquele ano, o São Paulo emitiu um pedido de afastamento em ofício enviado à Comissão de Relacionamento com a Arbitragem, no qual reclamava de lances da partida. A solicitação, porém, foi negada pela FPF.

- Se uma equipe escala um jogador de forma irregular, ela é punida. Se um atleta comete falta violenta durante uma partida, ele é punido. Se uma equipe se atrasa um minuto para entrar em campo, ela é punida. Se há confusão entre torcidas dentro do seu estádio, o clube é punido. Agora, não há como isentar a arbitragem de medidas punitivas em casos como o tratado na presente representação - escreveu o São Paulo no ofício à época.

Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro completam a escala de arbitragem, enquanto Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário será o quarto árbitro.

(Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

São Paulo vai a campo próximo de zona de rebaixamento no Paulista

O São Paulo está a somente um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. A vitória é vista como obrigação, tendo em vista que o Tricolor só teve um resultado positivo no estadual, contra o São Bernardo. O time chega de derrota por 3 a 2 contra a Portuguesa.

