São Paulo prepara saída oficial de Mara Casares e Douglas Schwartzmann de diretoria

Mara Casares e Douglas Schwartzmann, envolvidos em um suposto esquema de vendas ilegais de camarotes no estádio do Morumbis, não farão mais parte de nenhum cargo de diretoria dentro do clube. Os dois pediram licença logo após a explosão do caso, mas o presidente Harry Massis já considera que a dupla está destituída dos cargos no São Paulo, faltando somente a oficialização.

Mara atuava como diretora feminina de cultura e eventos, enquanto Douglas era diretor-adjunto na base.

O caso corre na justiça também. Nesta semana, mandados de busca e apreensão foram enviados para a casa dos envolvidos. Do lado do Tricolor, um parecer de conselho de ética também deve surgir, passível de punição.

Mara Casares está sendo investigada (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.

O caso repercutiu internamente no São Paulo e foi um dos motivos que resultaram na abertura do processo de impeachment de Julio Casares. O presidente tricolor está no momento afastado do cargo, após uma votação no Conselho do clube. Agora, uma Assembleia Geral com sócios do clube decidirá o futuro de Casares. No momento, Harry Massis é o presidente em exercício.



Casares é investigado também pela Polícia Civil pelo recebimento de R$ 1,5 milhão do São Paulo, em depósitos fracionados diretamente em sua conta bancária. Ainda há outra investigação em curso sobre a realização de 35 saques nas contas do clube no total de R$ 11 milhões. As retiradas foram realizadas entre 2021 e 2025.

