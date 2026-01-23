Escalação: Palmeiras tem novidades, e Abel planeja 'força máxima' contra o São Paulo

O Palmeiras deu sequência, na manhã desta sexta-feira (23), à preparação para o clássico contra o São Paulo, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após exercícios de ativação, o elenco foi a campo para aprimorar jogadas ofensivas e marcações. Em seguida, a comissão técnica comandou trabalho em campo reduzido.

Vitor Roque e Andreas Pereira novamente participaram de forma integral do treinamento com o restante do grupo e devem ser novidades para o confronto, assim como o meio-campista Felipe Anderson.

Lucas Evangelista, Paulinho e Figueiredo, por sua vez, seguem sob os cuidados do departamento médico do clube e serão desfalques. Facundo Torres também não estará à disposição, após ser negociado com o Austin FC, dos Estados Unidos, nesta tarde.

O Palmeiras volta a campo após a goleada sofrida para o Novorizontino por 4 a 0, a pior desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do clube, no fim de 2020. Em entrevista à TV oficial, Ramón Sosa admitiu tratar-se de um resultado atípico e afirmou que a equipe já virou a chave para o clássico diante do São Paulo.

Vitor Roque deve ser novidade na escalação do Palmeiras para encarar o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

- A partida anterior (contra o Novorizontino) foi difícil, mas é futebol e isso pode acontecer. Agora já estamos pensando no clássico contra o São Paulo e sabemos que será um jogo muito importante. Estamos nos preparando bem e vamos deixar tudo em campo para buscar a vitória. A última partida contra o São Paulo. que ganhamos, foi muito especial para mim, foi meu primeiro clássico contra São Paulo e fiquei muito feliz. Agora vamos enfrentá-los de novo e estamos nos preparando para vencer novamente - disse o atacante paraguaio.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

