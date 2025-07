Rafael completa 150 partidas e confirma importância no atual momento do São Paulo

Rafael completou 150 jogos pelo São Paulo neste sábado (12), contra o Flamengo. Mesmo em uma fase complicada do Tricolor, que está na 15ª posição da tabela e com apenas duas vitórias no Campeonato Brasileiro, o defensor tem sido um dos pilares do time.

continua após a publicidade

Contra o Flamengo, Rafael foi capitão, assumindo uma grande responsabilidade no jogo que marcou a reestreia de Hernán Crespo. Lá, praticamente evitou uma goleada. Ao todo, foram quatro defesas, segundo dados do Sofascore. E de acordo a avaliação da plataforma de estatísticas, foi o jogador do São Paulo com a maior nota na partida. As defesas evitaram o que poderia complicar mais ainda o placar do Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Não é somente deste jogo que Rafael tem se mostrado consistente. Goleiro titular do São Paulo, é visto como um dos maiores pontos de confiança do Tricolor. Agora, com a marca de 150 jogos, chama a responsabilidade e entende cada vez mais seu papel.

continua após a publicidade

- Sabemos que temos muito a conquistar ainda. Temos grandes desafios pela frente na temporada. O Brasileiro é longo, mas precisamos reagir. E temos os mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil. Vamos brigar por tudo - destacou Rafael.

➡️Flamengo domina São Paulo e assume liderança isolada do Brasileirão

Rafael completou 150 jogos com a camisa tricolor (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Rafael tem somado boas marcas pelo São Paulo

Em sua terceira temporada vestindo a camisa do São Paulo, Rafael atravessa um dos melhores momentos da carreira.

Desde que chegou ao clube, assumiu papel de liderança no grupo. Ao longo desse período, protagonizou passagens marcantes: teve papel decisivo nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa do Brasil de 2024, sendo reconhecido como o melhor goleiro em ambas as competições.

continua após a publicidade

O bom desempenho também rendeu frutos fora do clube. Rafael acumulou prêmios individuais e foi lembrado por Dorival Júnior em convocações da Seleção Brasileira, atuando em amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março de 2024, além de estar presente nos duelos diante de México e Estados Unidos. Foi ainda convocado para compor o grupo que disputou a Copa América. O defensor falou sobre esta marca pelo clube do Morumbis.

- É uma marca que me enche de orgulho. Quando cheguei ao São Paulo, sabia da grandeza do clube, mas viver tudo o que vivi aqui nesse período é especial demais. Cada jogo foi uma batalha, uma entrega. Completar 150 com essa camisa é uma honra, mas não quero parar aqui. Seguirei trabalhando para alcançar novos feitos, e o mais importante ajudar o clube a conquistar títulos - destacou.

Rafael renovou seu contrato com o São Paulo neste ano. Agora, seu vínculo vai até 2027. Dos 150 jogos, foram 63 sem ser vazado.