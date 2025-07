Veja a provável escalação do Fortaleza para enfrentar o Ceará

O Fortaleza enfrenta o Ceará neste domingo (13), a partir das 20h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão. O Tricolor busca um triunfo no Clássico-Rei para iniciar uma recuperação no torneio.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com David Luiz, Bruno Pacheco e Moisés, que estão lesionados. Matheus Pereira, que estreou com gol diante do Bahia, deve ser titular no meio-campo.

Na partida pela Copa do Nordeste, o argentino promoveu uma escalação com quatro meio-campistas. Lucas Sasha, Pochettino e Martínez entraram em campo ao lado de Matheus Pereira. É possível que Vojvoda mude o time pensando no clássico, com a entrada de Breno Lopes no ataque.

Marinho e Yago Pikachu serão opções no lado direito do ataque. Lucero e Deyverson seguem disputando vaga na posição de centroavante. Na derrota por 2 a 1 para o Bahia, Lucero foi o titular.

Assim, um provável Fortaleza é: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Pikachu (Marinho), Lucero e Breno Lopes.

Matheus Pereira, do Fortaleza, em jogo contra o Bahia (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Este será o primeiro embate entre os rivais, na competição, desde 2022. O último encontro aconteceu no dia 14 de agosto daquele ano, pela 22ª rodada do Brasileirão. Na partida, que teve mando de campo alvinegro, o Tricolor venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Moisés.

➡️ Torcedores gêmeos rivalizam e projetam Clássico-Rei no Brasileirão

Neste Brasileirão, o Fortaleza está em 18º lugar, com dez pontos. O Ceará tem 15 e é o 12º colocado na tabela.

