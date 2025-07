Corinthians volta ao Brasileirão para evitar crise e por classificação à Libertadores

O Corinthians retorna ao Campeonato Brasileiro neste domingo (13), diante do Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília) na Neo Química Arena, tentando deixar para trás as turbulências internas e se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. Em meio a uma crise administrativa e financeira, o clube tenta transformar o ambiente com foco no desempenho esportivo. Atualmente na 10ª colocação, com 16 pontos, o Timão está a cinco do Bahia, sexto colocado e último time na faixa de classificação à fase prévia do torneio continental.

Fora de campo, o clube quitou nesta semana os salários atrasados de jogadores e funcionários, que deveriam ter sido pagos até a última segunda-feira. Também regularizou uma pendência de mais de R$ 300 mil com a empresa responsável pela segurança do atacante Memphis Depay, cujo contrato estava em aberto desde 30 de junho.

A relação com o atacante holandês também se deteriorou, com direito ao atacante faltar a uma sessão de treinos durante a semana. Apesar dos avanços, o Corinthians ainda enfrenta dificuldades para honrar compromissos, como pagamentos a fornecedores e prêmios ao elenco.

A crise institucional também ganhou novos capítulos nesta semana. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça o presidente afastado Augusto Melo, os ex-dirigentes Marcelo Mariano e Sérgio Moura, além do empresário Alex Cassundé. Eles são acusados de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto, agravando o cenário político do clube.

Em campo, o técnico Dorival Júnior tenta blindar o elenco e manter o foco na recuperação no Brasileirão. O último treino antes do duelo com o Massa Bruta teve uma atividade tática e ensaio de bolas paradas. Antes, os jogadores assistiram a um vídeo com instruções estratégicas da comissão técnica. Para o duelo contra o Bragantino, Dorival terá três desfalques: Yuri Alberto, ainda em transição após fratura na coluna, além de André Ramalho e Breno Bidon, suspensos.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Angileri (ou Matheus Bidu); Maycon, José Martínez (ou Raniele), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.