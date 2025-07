Santos: Zanocelo treina em período contraturno à espera de novo clube

O meio-campista Zanocelo se reapresentou ao Santos na quinta-feira (10) para exames médicos, realizados também na sexta-feira (11), após passagem por empréstimo ao Estoril, de Portugal. O jogador não está nos planos da comissão técnica de Cleber Xavier e deve ser negociado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Zanocelo iniciará na próxima segunda-feira (14) os treinos em período de contraturno, ou seja, em horários alternativos aos do elenco principal. A decisão da diretoria e da comissão técnica reforça a tendência de saída do atleta.

O Lance! apurou que o clube recebeu sondagens de equipes do Brasil e do exterior. A prioridade do Peixe é venda em definitivo ou, no mínimo, um empréstimo com obrigação de compra. As propostas internas, porém, em sua maioria, são de empréstimo com opção de compra — modelo que não agrada à diretoria santista.

continua após a publicidade

O Internacional é um dos interessados na contratação e chegou a tentar um empréstimo, recusado pelo Santos. No entanto, o clube gaúcho ainda não alcançou os valores exigidos pelo Peixe. O Colorado, aliás, já havia tentado contratar o meia em 2023, assim como Palmeiras e Vasco.

Números pelo Santos

Zanocelo foi comprado pelo Santos por 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,6 milhões, na cotação da época) no final de 2022, junto à Ferroviária. O volante chegou a ter sequência, mas perdeu espaço e foi emprestado para Fortaleza e Estorial, respectivamente.

continua após a publicidade

O volante chegou ao Peixe em 2022 (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Com 79 jogos pelo Santos, sendo 60 como titular, Zanocelo marcou 5 gols, deu 2 assistências e apresentou médias de 0,9 desarmes, 1 interceptação e 3,5 bolas recuperadas por partida. Na construção das jogadas, somou 0,6 passes decisivos e 1,6 passes longos certos por jogo. Defensivamente, teve 40,5% de eficiência nos duelos e média de 1,3 falta cometida por partida. Durante sua passagem, recebeu 24 cartões amarelos (0,3 por jogo) e fechou com nota média 6.72 no Sofascore.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Veja abaixo o desempenho de Zanocelo:

Zanocelo no Estoril

46 jogos (36 titular) 3 gols 0 assistências 1.6 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 4 bolas recuperadas por jogo 0.4 passes decisivos por jogo 1.6 passes longos certos por jogo 49% de eficiência nos duelos 1.4 faltas por jogo 11 cartões amarelos (0.2 por jogo) Nota Sofascore 6.85

Zanocelo no Fortaleza

12 jogos (3 titular) 0 gols 0 assistências 0.2 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 0.2 passes decisivos por jogo 0.2 passes longos certos por jogo 35% de eficiência nos duelos 0.5 faltas por jogo 1 cartão amarelo Nota Sofascore 6.61

Zanocelo no Santos