imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Portuguesa anuncia Marco Antonio como novo coordenador de futebol

Lusa só volta a campo no Paulistão em 2026

Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
17:46
Portuguesa Marco Antonio
imagem cameraVice-Presidente de Futebol da Portuguesa SAF, Tadeu de Oliveira Júnior, e Marco Antonio, novo coordenador da Lusa (Foto: Divulgação/Portuguesa)
A Portuguesa SAF oficializou nesta terça-feira (23) a nomeação de Marco Antonio como novo coordenador de futebol. Ídolo e ex-jogador do clube, ele já desempenhava funções de monitoria e suporte individual aos atletas, mas agora passa a ter papel mais amplo na estrutura do departamento.

Na nova função, Marco Antonio será responsável por aproximar elenco, comissão técnica e diretoria, acompanhando o dia a dia dos trabalhos e colaborando na montagem do grupo para a temporada 2026. A mudança amplia sua presença e reforça a integração no futebol rubro-verde.

A diretoria destaca que Marco Antonio, referência na história da Lusa, assume oficialmente um espaço estratégico no organograma do clube. A nova função consolida o trabalho que já realizava com foco em monitoria e suporte comportamental, fortalecendo o ambiente interno e criando melhores condições de desempenho coletivo.

— Tenho muito orgulho de continuar contribuindo com a Portuguesa neste novo desafio. É uma função que me permite estar ainda mais próximo dos atletas e da comissão técnica, entendendo as necessidades de cada um e ajudando a criar as melhores condições possíveis para o desempenho coletivo — explicou Marco Antonio.

— O trabalho de acompanhamento individualizado e suporte comportamental segue sendo parte fundamental da minha rotina, mas agora com a responsabilidade adicional de aproximar todas as áreas do futebol em prol de um único objetivo: ver a Portuguesa sempre mais forte — completou o novo coordenador.

O vice-presidente de Futebol da Portuguesa SAF, Tadeu de Oliveira Júnior, reforçou a importância da escolha e exaltou o perfil do ex-jogador.

— O Marco simboliza o DNA que a SAF busca: vitorioso por onde passou, especialmente aqui na Portuguesa. É um profissional com raízes no clube e que representa o espírito de reconstrução e resgate que estamos vivendo. Ele será fundamental não apenas na interação com os atletas, mas também em questões técnicas, como a escolha do novo treinador e a formação do elenco para a temporada 2026. Marco é um ex-atleta que se preparou para essa nova função e temos convicção de que será uma peça importante nesse processo de reconstrução — destacou Tadeu.

Marco Antonio inicia imediatamente suas atividades como coordenador de futebol, participando ativamente da preparação da Portuguesa SAF para a temporada 2026.

Portuguesa avança às oitavas da Série D e enfrenta o Mixto-MT (Foto: Divulgação)
Portuguesa só volta a campo agora em 2026 (Foto: Divulgação)

